4-метровый морской леопард подошел к украинским полярникам: редкие кадры из Антарктики

морской леопард приблизился к украинским полярникам

Украинские полярники наткнулись на морского леопарда длиной 4 метра. Они опубликовали видео встречи с одним из «главных хищников Антарктики».

Об этом рассказали в Instagram Национального антарктического научного центра.

Украинские полярники сняли морского леопарда

«Уникальные кадры сняли ученые Института морской биологии НАНУ Александр Куракин и Максим Мартынюк, проводившие в то время отбор образцов под водой», — написали ученые.

Полярники в первый раз опубликовали видео морского леопарда. Его очень заинтересовали ученые, работавшие рядом с ним.

Скорее всего, животное рассматривало и кружило вокруг них из-за любознательности.

Ученый Александр Куракин поделился, что когда такой великан смотрел на него с расстояния вытянутой руки, он почувствовал «мурашек по спине».

После встречи с морским леопардом учёные поспешили на берег. Хищник провожал их до суши. Видимо, хотел убедиться, что люди покинули его территорию.

Ученые сообщили, что морские леопарды — очень территориальные животные. Если они считают какую-нибудь территорию своей, то могут выгонять из нее чужаков. Так уже несколько раз случалось с лодками украинских полярников.

«Длина леопарда составляет 3–4 метра, а вес — 300–400 кг. Благодаря форме тела и удлиненным передним конечностям он очень быстро плавает в воде, развивая скорость до 40 км/ч. Так что убежать от него непросто», — рассказывают ученые.

Название морской леопард получил за схожесть с классическим леопардом, ведь морской тоже имеет характерные пятнышки и хищность.

Морской леопард питается крилем, рыбой, пингвинами и тюленями.

Интересные факты о морских леопардах

Морские леопарды имеют головы, подобные рептилиям. Голова этого животного приплюснута и удлинена. Так они больше похожи на змей или даже динозавров. Форма головы помогает им быть очень маневренными в воде.

Морские леопарды также имеют особые зубы, подходящие для различных задач — поедания пингвинов или других тюленей, фильтрации криля в воде.

А еще эти животные умеют петь. Они издают низкое гудение и трели, которые могут распространяться на большие расстояния. Так они обозначают территорию или готовятся к брачному периоду.

Морские леопарды — одни из самых больших тюленей в мире, ведь могут весить даже по 500–600 килограммов. Известен случай, когда морской леопард атаковал учёную. Женщина погибла.

В антарктических водах у морских леопардов нет врагов, кроме косаток и больших акул.