4 навыка, из-за которых ИИ не сможет оставить вас без работы

Искусственный интеллект быстро развивается, становится более точным и все глубже интегрируется в повседневную работу. Несмотря на это, технологии не способны выполнять часть задач, которые остаются сугубо человеческими — в частности формировать доверие, снижать напряжение в коллективе или давать людям ощущение, что их слышат и ценят.

Об этом сообщило издание CNBC.

Это подчеркивает эксперт по лидерству, который работал в разных сферах — от академической среды и юриспруденции до управления персоналом и бизнес-консалтинга. По его словам, на фоне активного внедрения ИИ эмоциональный интеллект становится «редкой суперсилой», особенно в профессиональной среде.

Специалист выделяет четыре признака, которые свидетельствуют о его наличии.

Вы создаете ощущение безопасности для других

Эмоционально интелентуальные люди формируют среду, в которой коллеги могут открыто высказываться. Речь идет не только о реакции на уже имеющиеся проблемы, но и о готовности говорить о трудностях на ранних этапах. Если команда не боится делиться мыслями и не испытывает потребности цензурировать себя, это указывает на высокий уровень эмоционального интеллекта лидера.

Вы делаете паузу перед тем, как реагировать

Вместо импульсивных решений эмоционально интеллектуальные люди дают себе время оценить ситуацию. Эксперт называет это «профессиональной паузой» — несколько секунд, которые позволяют отделить эмоции от действий. После этого важно задать уточняющие вопросы, чтобы лучше понять ситуацию и потребности собеседника.

Вы умеете работать в условиях напряжения

Во время конфликтов люди часто выбирают крайности — либо избегают разговора, либо обостряют ситуацию. Зато люди с развитым эмоциональным интеллектом сохраняют устойчивость и способны прямо обсуждать проблемы, не разрушая доверие.

Вы мыслите критически даже при работе с ИИ

Искусственный интеллект может быстро обрабатывать большие объемы данных и предлагать решения. Однако люди с высоким эмоциональным интеллектом не воспринимают эти ответы безоговорочно. Они анализируют, чего может не хватать в выводах, учтены ли все точки зрения и соответствуют ли результаты реальным потребностям людей.

Эксперт советует регулярно оценивать собственные действия — в конце дня анализировать, где удалось эффективно действовать, а где возникали трудности. Также полезно обращаться за обратной связью к людям, которым вы доверяете, чтобы лучше понимать собственные сильные стороны и зоны для развития.

Напомним, массовое внедрение искусственного интеллекта в бизнес-процессы должно было стать панацеей от переработок и рутины. Однако масштабное исследование продемонстрировало обратный эффект: нейросети не уменьшают нагрузку на работников, а полностью перекраивают ее, заставляя людей задерживаться на работе.