400 лет назад художник изобразил явление, которое наука подтвердила лишь недавно

Картина Яна Брейгеля Старшего «Аллегория воздуха»

Реклама

Ученые и искусствоведы потрясены новым открытием, которое доказывает: выдающиеся художники прошлого порой опережали мировую науку на целые столетия. На полотне фламандского живописца Яна Брейгеля Старшего, созданном ещё в 1611 году, обнаружили точное изображение уникального поведения летучих мышей, которое официальная наука смогла зафиксировать и подтвердить лишь недавно.

Об этом сообщает популярное научное издание Science Alert.

Речь идет об аллегорической картине, написанной маслом, под названием «Воздух» (Air), которая на протяжении более четырёх веков тщательно скрывала удивительную зоологическую тайну.

Реклама

Что скрывало полотно фламандского мастера

Картина, которая сегодня хранится в Музее изобразительного искусства в Лионе (Франция), изображает десятки видов птиц и летучих мышей вокруг греческой музы Урании. Внимательно проанализировав животный мир на полотне, испанская команда исследователей заметила сенсационную деталь: летучую мышь-вечерницу (из рода Nyctalus), которая крепко держит в своих челюстях певчую птицу.

Для летучих мышей такое поведение является крайне нетипичным. Более того, современное человечество подтвердило этот феномен лишь в 2025 году. Тогда с помощью сложного высокотехнологичного оборудования — трехмерных биологических датчиков, ультразвуковых детекторов и систем акустического мониторинга высоты — ученые доказали, что гигантские вечерницы (Nyctalus lasiopterus) действительно охотятся на мигрирующих воробьиных птиц прямо в воздухе во время полёта.

Летучие мыши ловят птиц глубокой ночью, на лету откусывают им крылья и лакомятся добычей до 20 минут, ни разу не приземляясь. На данный момент известно, что из всех летучих мышей планеты только гигантская вечерница способна на такую воздушную охоту.

Реальное наблюдение или мистический символизм?

Результаты исследования, опубликованные в авторитетном научном журнале PNAS, поднимают главный вопрос: как Ян Брейгель Старший узнал о ночной охоте летучих мышей в далеком XVII веке, когда не существовало никаких приборов ночного видения?

Реклама

Учёные выдвигают два варианта:

художник мог стать свидетелем уникального случая, когда летучая мышь поймала птицу днём, или услышать об этом от охотников или натуралистов того времени;

внимательные люди эпохи Средневековья или Возрождения могли заметить птичьи перья в помете летучих мышей, что также является прямым доказательством их рациона.

Исследователи подчеркивают, что художественные образы прошлого требуют осторожной интерпретации из-за распространенного в то время использования аллегорий. Однако то, что Брейгель изобразил именно вечерницу (её идентифицировали по цвету, размеру и форме), а не какой-то другой вид летучей мыши, свидетельствует о реальном эмпирическом наблюдении, а не о случайной художественной фантазии.

«Само по себе изображение этого теперь хорошо известного феномена хищничества за столетие до появления современных биодатчиков или ультразвуковых детекторов является выдающимся фактом», — резюмируют авторы исследования.

Цифровизация музеев сулит новые открытия

Уникальную находку учёные сделали благодаря масштабному систематическому обзору исторических произведений искусства, на которых изображены млекопитающие и птицы. На картине «Воздух» в целом распознали более 60 видов животных, среди которых около 40 видов птиц, обитающих в Европе, и 14 экзотических видов.

Реклама

Исследователи убеждены, что это лишь начало. Поскольку мировые галереи в настоящее время активно оцифровывают свои фонды в сверхвысоком качестве, компьютерные инструменты сканирования и анализ специалистов вскоре помогут извлечь из глубины веков еще немало фактов, которые ранее считались утраченными или игнорируемыми.

Напомним, картина итальянского художника Умберто Романо 1937 года вновь стала вирусной из-за детали, которую пользователи соцсетей назвали «смартфоном».Из-за этого вокруг фрески появились теории о якобы «путешественнике во времени», хотя у историков есть гораздо более реалистичные объяснения.

Новости партнеров