ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Наука и IT
Количество просмотров
68
Время на прочтение
3 мин

5 настроек, которые сохранят заряд батареи смартфона

Темный режим, ограничение фоновых приложений и т.д. — простые настройки Android, которые помогут сэкономить заряд батареи.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
5 настроек, которые сохранят заряд батареи смартфона

Как продолжить работу батареи Android / © Freepik

Несмотря на то, что современные смартфоны ежегодно становятся более мощными, а именно с улучшенными камерами, более быстрыми процессорами и более яркими экранами, проблема быстрой разрядки аккумулятора остается актуальной. Особенно в условиях экстренных и плановых отключений света. Даже новые устройства нередко нуждаются в подзарядке несколько раз в день, особенно из-за фоновой работы приложений.

Об этом говорится в материале slashgear.

«Причины низкой автономности могут быть разными. С одной стороны — физический износ батареи: производители советуют заменять аккумулятор, если его состояние опускается ниже 80%. С другой стороны, чрезмерная нагрузка из-за настройки и фоновых процессов, даже если батарея еще в хорошем состоянии», — говорится в объяснении специалистов.

Кроме стандартного режима энергосбережения, на Android есть и другие настройки, которые помогут снизить расход заряда.

1. Выключите Always-on Display

Функция постоянного экрана показывает время, оповещение и уровень заряда, даже если смартфон заблокирован. Она полезна, но все же потребляет энергию, особенно при постоянном использовании.

Если эта опция не является критически важной, ее можно отключить в Настройках → Экран (иногда — «Ambient Display» или параметры экрана блокировки).

Также в этом разделе следует уменьшить частоту обновления экрана до 60 Гц — это позволит сэкономить заряд, хотя анимации станут менее плавными.

2. Включите темный режим

Темный режим уже давно стал эталоном для Android. На смартфонах с AMOLED-экранами он особенно эффективен, ведь чёрные пиксели фактически не потребляют энергию.

Темная тема не только снижает нагрузку на глаза, но и оказывает положительное влияние на автономность. Включить ее можно в Настройка → Экран. При необходимости доступен автоматический переход между светлой и темной темой в зависимости от времени суток.

Отдельно следует следить за яркостью экрана. Постоянно максимальный уровень — излишняя нагрузка и для батареи, и для зрения. Оптимальным решением будет адаптивная яркость, подстраиваемая под освещение вокруг.

3. Проверьте фоновые разрешения для приложений

Многие приложения работают в фоновом режиме, постоянно используя интернет, геолокацию и синхронизацию. Для мессенджеров или навигации это необходимо, но не все программы требуют такого доступа.

В Android можно ограничить фоновую активность:

  • настройки — приложения — все приложения;

  • выберите нужное приложение;

  • откройте раздел «Использование батареи»;

  • отключите разрешение на работу в фоновом режиме.

Также в настройках геолокации можно разрешить доступ к местонахождению только при активном использовании приложения. Важно не отключать эти разрешения для сервисов типа Google Maps или такси.

4. Перейдите с 5G на 4G

Сети 5G обеспечивают очень высокую скорость передачи данных, однако потребляют больше энергии и имеют худшее покрытие во многих регионах. В то же время, 4G вполне достаточно для стриминга видео, игр и загрузки файлов.

Чтобы изменить тип сети:

  • настройка — Сеть и Интернет — SIM-карты;

  • выберите основную SIM;

  • измените «Желаемый тип сети» на 4G/LTE.

5. Избегайте посторонних приложений

Специалисты также советуют избегать посторонних приложений для экономии батареи — часто они сами потребляют заряд в фоновом режиме. У Android уже есть встроенные механизмы оптимизации.

Можно отключить синхронизацию для учетных записей, которые не используются регулярно. А еще деактивировать Bluetooth, геолокацию и мобильный Интернет, когда они не нужны.

Заметьте, что иметь с собой компактный павербанк — особенно сейчас, при отключении света, необходимо. Однако неправильное хранение и зарядка павербанков может повлечь за собой пожар. Так будьте осторожны!

Такие простые правила помогут существенно продлить автономную работу смартфона без ущерба для ежедневного использования.

Дата публикации
Количество просмотров
68
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie