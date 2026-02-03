5 настроек, которые сохранят заряд батареи смартфона

Как продолжить работу батареи Android / © Freepik

Несмотря на то, что современные смартфоны ежегодно становятся более мощными, а именно с улучшенными камерами, более быстрыми процессорами и более яркими экранами, проблема быстрой разрядки аккумулятора остается актуальной. Особенно в условиях экстренных и плановых отключений света. Даже новые устройства нередко нуждаются в подзарядке несколько раз в день, особенно из-за фоновой работы приложений.

Об этом говорится в материале slashgear.

«Причины низкой автономности могут быть разными. С одной стороны — физический износ батареи: производители советуют заменять аккумулятор, если его состояние опускается ниже 80%. С другой стороны, чрезмерная нагрузка из-за настройки и фоновых процессов, даже если батарея еще в хорошем состоянии», — говорится в объяснении специалистов.

Кроме стандартного режима энергосбережения, на Android есть и другие настройки, которые помогут снизить расход заряда.

1. Выключите Always-on Display

Функция постоянного экрана показывает время, оповещение и уровень заряда, даже если смартфон заблокирован. Она полезна, но все же потребляет энергию, особенно при постоянном использовании.

Если эта опция не является критически важной, ее можно отключить в Настройках → Экран (иногда — «Ambient Display» или параметры экрана блокировки).

Также в этом разделе следует уменьшить частоту обновления экрана до 60 Гц — это позволит сэкономить заряд, хотя анимации станут менее плавными.

2. Включите темный режим

Темный режим уже давно стал эталоном для Android. На смартфонах с AMOLED-экранами он особенно эффективен, ведь чёрные пиксели фактически не потребляют энергию.

Темная тема не только снижает нагрузку на глаза, но и оказывает положительное влияние на автономность. Включить ее можно в Настройка → Экран. При необходимости доступен автоматический переход между светлой и темной темой в зависимости от времени суток.

Отдельно следует следить за яркостью экрана. Постоянно максимальный уровень — излишняя нагрузка и для батареи, и для зрения. Оптимальным решением будет адаптивная яркость, подстраиваемая под освещение вокруг.

3. Проверьте фоновые разрешения для приложений

Многие приложения работают в фоновом режиме, постоянно используя интернет, геолокацию и синхронизацию. Для мессенджеров или навигации это необходимо, но не все программы требуют такого доступа.

В Android можно ограничить фоновую активность:

настройки — приложения — все приложения;

выберите нужное приложение;

откройте раздел «Использование батареи»;

отключите разрешение на работу в фоновом режиме.

Также в настройках геолокации можно разрешить доступ к местонахождению только при активном использовании приложения. Важно не отключать эти разрешения для сервисов типа Google Maps или такси.

4. Перейдите с 5G на 4G

Сети 5G обеспечивают очень высокую скорость передачи данных, однако потребляют больше энергии и имеют худшее покрытие во многих регионах. В то же время, 4G вполне достаточно для стриминга видео, игр и загрузки файлов.

Чтобы изменить тип сети:

настройка — Сеть и Интернет — SIM-карты;

выберите основную SIM;

измените «Желаемый тип сети» на 4G/LTE.

5. Избегайте посторонних приложений

Специалисты также советуют избегать посторонних приложений для экономии батареи — часто они сами потребляют заряд в фоновом режиме. У Android уже есть встроенные механизмы оптимизации.

Можно отключить синхронизацию для учетных записей, которые не используются регулярно. А еще деактивировать Bluetooth, геолокацию и мобильный Интернет, когда они не нужны.

Заметьте, что иметь с собой компактный павербанк — особенно сейчас, при отключении света, необходимо. Однако неправильное хранение и зарядка павербанков может повлечь за собой пожар. Так будьте осторожны!

Такие простые правила помогут существенно продлить автономную работу смартфона без ущерба для ежедневного использования.