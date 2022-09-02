$500 млн за нюдсы: владелец Onlyfans из Одессы заработал кругленькую сумму за последние 2 года

Владелец сервиса OnlyFans Леонид Радвинский, родом из Одессы, за последние два года заработал 500 млн дол. благодаря популярности платформы, пользователи которой продают откровенный контент.

Это делает украинца одним из самых оплачиваемых владельцев компаний в Великобритании и подчеркивает огромный рост OnlyFans после пандемии коронавируса.

Об этом пишет Financial Times.

Так, компания открыла информацию о выплате дивидендов Радвинскому: в 2021 году они составили 284 млн долл., а в 2022 – 233 млн дол.

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Отметим, что работу OnlyFans запустили в 2016 году. Сначала это была платформа, на которой пользователи могли предлагать клипы и фото своим подписчикам за ежемесячную абонентскую плату. Через два года 75% Fenix ​​International Limited, владельца OnlyFans, приобрел Радвинский и перепрофилировал сервис на эротическую тематику. Теперь фанаты платят за нюдсы от 5 до 50 дол. в месяц, из которых платформа получает 20%.

Что касается информации о Радвинском, то ее немного. Известно, что в начале 2000 годов он создал небольшую империю веб-сайтов с порноссылками. Бизнесмен получал заработок, взимая плату за каждый клик. Один из таких сайтов приносил доход в размере до 5000 дол. ежедневно и около 1,8 млн. дол. в год.

На личном сайте владельца Onlyfans говорится, что он "эмигрант из Украины в первом поколении". По другим данным, его семья переехала в США из Одессы, когда Радвинскому было 6 лет. В детстве будущий бизнесмен любил учить язык программирования BASIC на компьютере своего дедушки. Также изучал экономику в Северо-Западном университете штата Иллинойс. На сегодняшний день владелец Onlyfans проживает во Флориде.

Напомним, в апреле платформа OnlyFans перестала обслуживать россиян.

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