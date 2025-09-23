6 метров чистого ужаса: уникальные кадры крупнейшего крокодила, сеявшего панику миром

Крокодил / © Shutterstock

Лолонг был самцом морского крокодила (Crocodylus porosus), пойманным в сентябре 2011 года на болотах Бунавана на филиппинском острове Минданао. Его размеры поражали — 6,17 метра от морды до хвоста. Это позволило ему попасть в Книгу рекордов Гиннесса, забрав титул у предыдущего рекордсмена — австралийского крокодила Кассиуса, длина которого была 5,48 метра.

Охота на Лолонга была обусловлена подозрениями в причастности к по меньшей мере двум смертельным нападениям на людей и многочисленным случаям истребления скота. Чтобы извлечь этого монстра, понадобились усилия более ста человек, профессиональных охотников и даже крана, а сама операция длилась три недели.

После поимки Лолонга поместили в специально построенный вольер, где он стал главной туристической достопримечательностью, привлекая сотни посетителей. Однако жизнь в неволе оказалась недолгой. 10 февраля 2013 года, менее чем через два года после плена, крокодил умер.

По данным зоозащитных организаций, причиной смерти стали пневмония и сердечная недостаточность, вызванные стрессом и несоответствующими условиями содержания в бетонном вольере. История Лолонга является ярким подтверждением того, что даже самые выносливые и мощные создания планеты, вырванные из своей природной среды, оказываются очень уязвимыми.

