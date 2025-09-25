6-метровая китовая акула с деформированной спиной удивила ученых (фото)

Китовая акула / © NOAA

Реклама

В северной части Мексиканского залива у побережья США исследователи зафиксировали уникальный случай в мире — китовую акулу с аномально искривленным позвоночником. Ее спина имела характерный изгиб в форме буквы S, напоминающий проявление кифосколиоза.

Об этом сообщило издание IFLScience.

Впервые эту особь заметила команда Национальной службы морского рыболовства NOAA еще в 2010 году во время мониторинга акватории. Три года спустя акулу снова удалось зафиксировать, после чего к ее телу прикрепили спутниковый передатчик. Это позволило ученым проследить миграционные маршруты и поведение рыбы.

Реклама

Данные показали, что даже с серьезной деформацией позвоночника акула чувствовала себя нормально. В течение 98 дней она проплыла более 2 тысяч километров, сохраняя способность к дальним путешествиям. Кроме того, животное активно питалось икрой на поверхности воды, как и другие особи этого вида, что доказывает: искривление не помешало ей выживать в естественной среде.

Специалисты отмечают, что случаи деформаций позвоночника ранее регистрировали у некоторых видов акул, однако это первый подтвержденный случай у крупнейшей из них — китовой акулы (Rhincodon typus). Этот вид считается крупнейшим среди известных рыб, ведь отдельные особи достигают длины 18 метров.

Китовая акула / © NOAA

Причины искривления остаются неизвестными. Среди возможных объяснений ученые рассматривают врожденный дефект, травму от столкновения с судном или повреждения рыболовными снастями в молодом возрасте.

Исследователи добавляют, что благодаря медленному образу жизни и особому методу питания — фильтрации воды — китовые акулы не требуют высокой скорости для охоты. Поэтому даже с такой аномалией эта особь могла полноценно существовать и совершать дальние миграции.

Реклама

Напомним, в глубине океана ученые нашли настоящего гиганта, который превзошел все ожидания.