6-метровая китовая акула с деформированной спиной удивила ученых (фото)
Китовая акула с искривленной спиной попала в поле зрения ученых.
В северной части Мексиканского залива у побережья США исследователи зафиксировали уникальный случай в мире — китовую акулу с аномально искривленным позвоночником. Ее спина имела характерный изгиб в форме буквы S, напоминающий проявление кифосколиоза.
Об этом сообщило издание IFLScience.
Впервые эту особь заметила команда Национальной службы морского рыболовства NOAA еще в 2010 году во время мониторинга акватории. Три года спустя акулу снова удалось зафиксировать, после чего к ее телу прикрепили спутниковый передатчик. Это позволило ученым проследить миграционные маршруты и поведение рыбы.
Данные показали, что даже с серьезной деформацией позвоночника акула чувствовала себя нормально. В течение 98 дней она проплыла более 2 тысяч километров, сохраняя способность к дальним путешествиям. Кроме того, животное активно питалось икрой на поверхности воды, как и другие особи этого вида, что доказывает: искривление не помешало ей выживать в естественной среде.
Специалисты отмечают, что случаи деформаций позвоночника ранее регистрировали у некоторых видов акул, однако это первый подтвержденный случай у крупнейшей из них — китовой акулы (Rhincodon typus). Этот вид считается крупнейшим среди известных рыб, ведь отдельные особи достигают длины 18 метров.
Причины искривления остаются неизвестными. Среди возможных объяснений ученые рассматривают врожденный дефект, травму от столкновения с судном или повреждения рыболовными снастями в молодом возрасте.
Исследователи добавляют, что благодаря медленному образу жизни и особому методу питания — фильтрации воды — китовые акулы не требуют высокой скорости для охоты. Поэтому даже с такой аномалией эта особь могла полноценно существовать и совершать дальние миграции.
