Неизвестная окаменелость. Фото: Мэтта Гампейджа, Northern Rogue Studios

Реклама

Огромные окаменелости возрастом около 400 миллионов лет, известные как Prototaxites, снова заставили науку сомневаться в собственных выводах. Новое исследование показало: эти гигантские структуры не были ни растениями, ни грибами, ни животными — и принадлежали к полностью вымершей группе эукариот, которой больше не существует на Земле.

Об этом сообщило издание earth.com.

Открытые еще в 1859 году, эти загадочные организмы достигали 7 метров в высоту и внешне напоминали стволы деревьев без листьев. Более полутора веков ученые пытались понять их природу, но новый анализ окаменелостей из шотландского кремня Райни предлагает совсем другую картину.

Реклама

Исследователи Эдинбургского университета повторно изучили Prototaxites taiti и установили: его анатомия и химический состав не соответствуют ни одной известной группе живых организмов.

Что нашли ученые

Команда обнаружила три типа трубчатых структур внутри окаменелости, однако их строение не совпадало с грибковыми системами. Особенно необычными были трубки с кольцевидными утолщениями — таких нет ни у одного современного гриба.

Лазерное сканирование показало сложную хаотичную сеть микроструктур, которая не имеет аналогов в живых организмах сегодня. Также в «мозговых пятнах», пронизывающих окаменелость, обнаружили все типы трубочек, но никаких признаков репродуктивных органов, характерных для грибов.

Молекулярный анализ подтвердил: у Prototaxites нет хитина и хитозана — ключевых химических маркеров грибов. Зато найденные вещества напоминали окаменевший лигнин, но отличались от растительного.

Реклама

Дополнительное машинное обучение, которое сравнивало «молекулярный отпечаток» организма с растениями, грибами, бактериями и животными, показало более 90% отличия от всех групп.

Что это могло быть

Ученые предполагают, что Prototaxites был эукариотическим организмом с уникальной анатомией и образом жизни. Он образовывал массивные вертикальные структуры, стоял над ранними девонскими пейзажами среди папоротников и мхов и, вероятно, питался питательными веществами из почвы.

Но точную его родословную установить невозможно: никаких живых потомков или родственных форм не найдено. Это могла быть отдельная, полностью исчезнувшая ветвь эволюции.

«На основе этого исследования мы не можем отнести прототакситов ни к одной существующей линии, что подчеркивает их уникальность», — заключают авторы.

Реклама

Напомним, находка из Петралоны может переписать часть истории эволюции человека. Череп возрастом около 300 тысяч лет не имеет характерных черт ни Homo sapiens, ни неандертальца.