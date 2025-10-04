7 простых способов определить, написано ли сообщение ChatGPT или нет

ChatGPT / © Pexels

Получить неожиданно романтическое СМС от партнера кажется признаком, что отношения на подъеме. Однако теперь такое сообщение не всегда означает искреннюю эмоцию — большой популярностью пользуются чат-боты на базе искусственного интеллекта, в частности ChatGPT, и многие люди привлекают их для написания текстов даже в частной переписке.

Об этом пишет издание Daily Mail

В соцсетях десятки пользователей признались, что используют ИИ для составления сообщений как для случайных симпатий, так и для долговременных романтических отношений. Один технически подкованный пользователь признался, что обращался к AI, чтобы создать идеальный текст для записки в валентинке своего парня.

Хотя искусственно сгенерированные тексты могут выглядеть очень убедительно, эксперты объясняют, что существуют несколько простых признаков, по которым можно заподозрить «авторство» ИИ.

Писательница и исследовательница языка Наоми Олдерман советует обращать внимание не столько на содержание сообщения, сколько на то, как в нем сочетаются слова. «Слова, которые должны работать вместе, вместо этого даже не борются друг с другом — борьба интересная — но они рассыпаются в ваших руках, как дешевый игрушечный конструктор», — рассказала она.

Эксперты выделяют семь характерных признаков, которые могут свидетельствовать о том, что сообщение создано ИИ:

Слишком правильный тон

AI часто формирует очень обезличенный, дружественный и «профессионально вежливый» стиль. Из-за особенностей моделей — они направлены быть полезными — тексты часто звучат слишком однообразно, не хватает индивидуального голоса. По словам Олдерман: «Даже когда вы просите ИИ быть острым или саркастичным, часто чувствуется, что стиль преувеличен».

Слова вроде бы на месте, а смысла все меньше и меньше

Один из признаков — предложения, которые вроде бы грамматически корректны, но при внимательном чтении теряют смысл: кажется, чем дольше смотришь, тем меньше оно означает. Пользователи соцсетей шутят, что иногда в их текстах случайно остаются фрагменты оригинального ответа ИИ.

Отдельные слова не согласуются

Даже если в целом фраза имеет смысл, отдельные слова могут звучать неуместно — словно заменены зинонимами из тезауруса, которые не совсем передают нужный оттенок. Олдерман сравнивает это с эпизодом из ситкома, где замена простого выражения более сложной фразой рождает странную неестественность.

Фразы, которые никто не сказал бы вслух

Простой тест: прочитать сообщение вслух или представить, что партнер произносит его спонтанно. Если оно звучит неестественно или «слишком отрепетировано», это может быть признаком машинного происхождения.

Отсутствие собственной точки зрения

Тексты от человека обычно ощутимо исходят из определенной позиции или эмоции. AI, напротив, может выдавать безличные, нейтральные формулировки — «как из-под пера бюрократии», где не хватает живой перспективы автора.

Плохой стиль

Хотя ИИ часто используют, чтобы улучшить стиль, результаты иногда оказываются «плоскими» или ритмически несогласованными — особенно заметно это в поэтических или очень эмоциональных сообщениях. Иногда «плохой» текст может просто показаться плохой поэзией, но также это может быть сигналом вмешательства ИИ.

Проверка другим ИИ

Если есть подозрение, можно вставить сообщение в ChatGPT или другой подобный сервис и спросить, вероятно ли, что этот текст создан большой языковой моделью. Существуют также специализированные онлайн-инструменты, которые анализируют текст и пытаются выявить характерные для LLM закономерности. Однако стоит помнить, что эти инструменты не дают абсолютной гарантии.

Техническое объяснение: ChatGPT и другие чат-боты относятся к категории больших языковых моделей (Large Language Models). Они формируют предложения, прогнозируя, какое слово вероятнее всего пойдет следующим в последовательности. Такой алгоритм хорошо имитирует человеческую речь, но фактического «мышления» или осознанной аргументации за ним нет. Из-за этого иногда текст теряет внутреннюю когерентность или персональный оттенок.

Эксперты также отмечают, что можно намеренно попросить ИИ «очеловечить» текст или сделать его менее очевидным для детекторов, однако не все пользователи делают дополнительные шаги, поэтому ошибки выдают машинный почерк. Наоми Олдерман подчеркивает: «Чудо всех письменных технологий в том, что они одновременно создают и инструменты для выявления проблем, которые сами же порождают».

Наконец специалисты отмечают: доступные программы-проверялки не являются безошибочными. Даже ведущие университеты пока не имеют 100-процентно надежных средств для выявления всех случаев использования ИИ в текстах. Поэтому окончательный вывод часто требует сочетания нескольких подходов: внимательного чтения, интуиции и технической проверки.

