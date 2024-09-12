70% населения мира вскоре столкнется с сильными стихийными явлениями: предупреждение ученых

Интенсивная жара и экстремальные осадки, по всей вероятности, станут более распространенными.

Ученые предупреждают, что экстремальные ливни и жаркие температуры станут более распространенным явлением в следующие два десятилетия из-за изменения климата.

Об этом пишет Daily Mail.

По оценкам норвежских ученых, почти три четверти населения планеты – около 5,6 миллиарда человек – ощутят на себе резкие изменения погодных условий, если выбросы углекислого газа не уменьшатся.

Эксперты обнаружили, что в обширном регионе, в том числе в Испании, Италии, Марокко, Перу, Индии, Пакистане и Саудовской Аравии, ожидается "четкое и быстрое" повышение температуры и количества осадков.

Даже по самому оптимистичному сценарию, более 1,5 миллиарда человек во всем мире пострадают в результате невыносимой жары, внезапных наводнений и т.д.

Соавтор исследования доктор Бьорн Самсет сказал: "Эти сокращения также имеют решающее значение, но на ближайшие годы нас ждет более экстремальное будущее".

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Исследователи из Центра международных климатических исследований CICERO в Осло объединили четыре больших климатических симуляций, чтобы выяснить, насколько может измениться пиковое количество осадков и температура в течение следующих двух десятилетий.

В то время как предыдущие исследования рассматривались как изменение климата может повлиять на погодные условия на уровне страны, в этой работе рассматривается более широкая перспектива.

Главный автор доктор Карли Айлз говорит: "Мы сосредоточились на региональных изменениях, поскольку они имеют большее значение для опыта людей и экосистем по сравнению со среднемировыми показателями, и определили регионы, в которых, по прогнозам, произойдут существенные изменения в показателях".

По сценарию высоких выбросов, в котором мало что делается для сокращения выбросов парниковых газов, этот метод показывает, что большая территория земного шара претерпевает экстремальные изменения.

В этом случае такие регионы как Средиземноморье, Северо-Западная и Южная Америка и Восточная Азия, как ожидается, увидят "устойчивые, беспрецедентные темпы изменений в течение двух или более десятилетий".

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В совокупности регионы, в которых ожидаются скорые изменения экстремальных погодных явлений, охватят 70% населения мира (5,6 миллиарда человек), если выбросы не будут резко сокращены.

В Великобритании, как и в остальной части Северной Европы, не ожидается резких изменений температуры, но может значительно увеличиться пиковое количество осадков.

Однако в данной работе также высказывается предположение, что возможно слишком поздно исправлять некоторые последствия антропогенного изменения климата.

Доктор Самсет говорит: "Основное заключение заключается в том, как быстро погодные условия будут меняться во всем мире в течение следующих двух десятилетий, независимо от сокращения выбросов".

По сценарию низких выбросов, в котором выбросы парниковых газов сокращаются достаточно быстро, чтобы отвечать требованиям Парижского соглашения, 20 процентов населения мира (1,6 миллиарда) все равно будут затронуты этим сценарием.

Если выбросы будут сокращены, то самые драматические изменения ограничатся Аравийским полуостровом и Южной Азией.

"Сокращение выбросов работает, но изменения, которые мы уже привели, настолько сильны, что они будут доминировать еще некоторое время", — добавляет доктор Самсет.

Как отмечают исследователи, общества и экосистемы могут претерпеть определенное количество естественных изменений, когда речь идет о погоде. Из-за циклических колебаний климата и сезонных явлений, таких как Эль-Ниньо, пиковые температуры и количество осадков изменяются со временем. Однако когда темпы изменений превышают определенный уровень, они могут превзойти то, к чему природа и человеческое общество могут приспособиться.

Если мир будет продолжать становиться горячее и влажнее такими темпами, которые прогнозируют исследователи, это увеличит вероятность экстремальных явлений.

Например, в 2021 году Тихоокеанский северо-запад США пережил беспрецедентную по масштабам жару, во время которой во многих местах были побиты рекорды максимальной температуры более чем на 5°C.

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Дальнейшие исследования показали, что это событие было бы невозможным, если бы не последствия изменения климата.

В новой статье, опубликованной в журнале Nature Geoscience, авторы предупреждают, что последствия подобных событий могут содержать смерть и разрушение.

"Тепловые волны могут повлечь за собой тепловой стресс и чрезмерную смертность как людей, так и скота, стресс для экосистем, снижение урожайности сельскохозяйственных культур, трудности с охлаждением электростанций и перебои в транспортном сообщении", — говорят они. "Общество кажется особенно уязвимым к высоким темпам изменения экстремальных явлений, особенно когда растет сразу несколько опасностей".

Это вызывает особую обеспокоенность, поскольку в регионах, где, по прогнозам, произойдут самые быстрые изменения, расположены страны с низким уровнем дохода, особенно уязвимые к влиянию экстремальных погодных условий – например, из-за дешевой инфраструктуры.

В этом документе также установлено, что некоторые попытки бороться с влиянием человека на окружающую среду могут фактически усилить экстремальные погодные явления.

Например, в процессе, который называется "охлаждение поверхности, вызванное аэрозолями", загрязнители в воздухе блокируют часть солнечного света, иначе попадающего на Землю. Этот эффект фактически сдерживал глобальное потепление за последние 50-100 лет и маскировал некоторые из его худших последствий.

Если страны будут предпринимать необходимые меры для устранения опасного загрязнения воздуха, это позволит большему количеству радиации достигать Земли, что приведет к локальным температурным скачкам и особенно влажным дождливым сезонам.

Конечно, уменьшение загрязнения воздуха жизненно важно для здоровья населения – и исследователи не утверждают, что с ним не следует бороться. Но это может привести к всплескам чрезвычайно жарких и влажных погодных явлений.

Соавтор исследования доктор Лора Уилкокс, метеоролог из Университета Рединга, говорит: "Быстрая очистка воздуха от загрязнения, преимущественно над Азией, приводит к ускоренному совместному увеличению экстремальных температур и влияет на азиатские летние муссоны. Теперь необходимая очистка может сочетаться с глобальным сильных изменений в экстремальных условиях в течение следующих десятилетий.

Напомним, ученые указали на места, где уже ощутимо влияние изменения климата на Земле. Наибольшую угрозу для пустынь не засуха, а катастрофические наводнения.

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