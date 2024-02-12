700 млн лет назад Земля была ледяным шаром: почему так произошло

Исследователи выяснили, что стало причиной появления на Земле ледникового периода, который начался более 700 млн лет назад и длился 57 млн лет.

Об этом пишет Phys.

В то время наша планета почти полностью замерзла и была покрыта льдом от полюсов до экватора.

Ученые говорят, что глобальное оледенение Земли и понижение температуры на планете связаны с низкими уровнями выбросов диоксида углерода, чему способствовало выветривание вулканических пород, когда происходило поглощение ими атмосферного углерода.

По словам ученых, в то время на Земле не было многоклеточных животных или сложных растений на суше. Поэтому уровень диоксида углерода почти полностью зависел от его выделения вследствие извержений вулканов и процессов выветривания силикатных пород, поглощающих углерод. К процессу появления древнего ледникового периода также непосредственно связано движение литосферных плит, когда в некоторых регионах Земли начали разрушаться участки с высокой вулканической активностью. В результате уровень диоксида углерода в атмосфере значительно снизился, он перестал удерживать тепло и планета замерзла.

Справка:

Ледниковым периодом считается эпоха, характеризующаяся глобальным похолоданием и понижением среднегодовых температур на Земле. Ледниковые периоды могут длиться от нескольких миллионов до нескольких десятков миллионов лет. Во время ледниковых периодов поверхность большей части северного полушария Земли была покрыта ледяными щитами и ледниками. Технически мы все еще живем в ледниковом периоде, стартовавшем около 3 миллионов лет назад.

Исследования показывают, что ледниковые периоды могут начинаться по-разному: от изменения уровня углекислого газа до нарушения циркуляции океана при смещении континентов.

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