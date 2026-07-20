7000 лет под илом: ученые обнаружили загадочную дорогу к затерянному поселению

Побережье части острова Корчула в Хорватии. Фото: Университет Задара

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Недалеко от хорватского острова Корчула археологи обнаружили каменную дорогу, возраст которой составляет около 7000 лет. Она пролежала под толстым слоем морского ила на дне Адриатического моря и, по предположению исследователей, соединяла неолитическое поселение Солине с основной частью острова.

Об этом сообщило издание Daily Galaxy.

Древнюю дорогу обнаружили исследователи из Задарского университета, которые проводили работы совместно со специалистами музеев Дубровника, музея города Каштела, городского музея Корчулы, а также с командой дайверов и подводных фотографов.

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Ширина дороги составляет примерно четыре метра. Она сложена из аккуратно уложенных каменных плит и находится на глубине около 4–5 метров. Как объясняют ученые, сооружение сохранилось благодаря толстому слою морского осадка, который скрывал его на протяжении тысячелетий. После очистки от ила археологи смогли зафиксировать хорошо сохранившуюся конструкцию.

Обнаруженная дорога является частью подводного неолитического поселения Солине, которое считается одним из самых ценных доисторических подводных памятников Средиземноморья. По мнению исследователей, поселение было построено на искусственно созданном острове, отделенном от побережья Корчулы узкой полосой суши.

Само поселение было обнаружено ещё в 2021 году. Археолог Задарского университета Мате Парица заметил необычные образования на дне моря во время анализа спутниковых снимков акватории у острова. После подводного обследования он вместе с коллегой подтвердил, что это остатки каменных стен древнего поселения.

По словам учёных, важную роль в сохранении памятника сыграло его расположение. Участок находится в защищённой части Адриатического моря, где окружающие острова сдерживают сильные волны открытой акватории. Как отметил Мате Парица, именно это почти наверняка помогло сохранить дорогу и другие сооружения.

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Радиоуглецевый анализ древесины, найденной возле поселения, показал, что Солине датируется примерно 4900 годом до нашей эры. Это означает, что поселение возникло около семи тысяч лет назад — в эпоху неолита.

Исследование древней дороги. Фото: Университет Задара

Археологи связывают строительство поселения и дороги с хварской культурой, существовавшей на восточном побережье Адриатики в эпоху неолита и халколита. В ходе раскопок также были обнаружены каменные топоры, орнаментированные керамические изделия и другие характерные для этой культуры артефакты.

В ходе последующих исследований археолог Игорь Борзич обратил внимание на ещё один подводный участок в бухте Градина, расположенной на противоположной стороне острова Корчула. После обследования дайверы обнаружили ещё одно подводное поселение, которое ранее не было известно учёным. Оно также находится на глубине 4–5 метров и имеет схожие планировку и архитектурные особенности.

В бухте Градина исследователи обнаружили каменные лезвия, топоры и обломки керамики, похожие на артефакты из Солине. По мнению ученых, это свидетельствует о том, что представители хварской культуры проживали в разных частях острова Корчула в один исторический период. Исследования обоих подводных памятников продолжаются.

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Напомним, что палеонтологи в египетской впадине Файюм случайно обнаружили почти полный череп хищника, жившего около 30 миллионов лет назад. Новый вид Bastetodon syrtos мог быть одним из главных хищников древней Африки.

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