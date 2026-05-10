85 секунд до апокалипсиса: ученые объяснили, почему 2026 будет самым опасным годом

Часы Судного дня — это символический индикатор того, насколько человечество близко к самоуничтожению / © AFP

Ученые перевели Часы Судного дня еще на 85 секунд вперед. И теперь, в 2026 году, он показывает самый большой уровень ядерной опасности за всю историю своего существования, но это еще не все.

Об этом пишет издание Guardian.

Для сравнения, в 2025 году стрелки были установлены на отметке 89 секунд, в 2023 и 2024 — на 90 секунд. В то же время в 2022 году из-за российского вторжения в Украину стрелки переместились на 10 секунд ближе к катастрофе. Перед началом войны они долгое время оставались неподвижными.

В мае 2026 года этот рекорд приобретает еще больший вес на фоне новых событий: военный конфликт между Индией и Пакистаном в мае, удары США и Израиля по Ирану в июне 2025 года и отсутствие какого-либо договора о ядерном разоружении после окончания New START.

«Время до полуночи на часах символизирует потенциальную близость человечества к самоуничтожению из-за созданных угроз: ядерного оружия, влияния на климат и новейших технологий. К сожалению, прогресс в решении этих проблем остается недостаточным», — отмечает издание.

Что такое Часы Судного дня

Часы Судного дня — это проект, созданный в 1947 году группой американских ученых, причастных к разработке первой атомной бомбы. Среди основателей проекта были Альберт Эйнштейн и Роберт Оппенгеймер. Его запуск инициировал журнал Bulletin of the Atomic Scientists.

Часы ежегодно адаптируют в соответствии с ситуацией в мире. Стрелки движутся в зависимости от уровня глобальной напряженности: чем больше вызовов, тем ближе к полуночи условного апокалипсиса.

С момента основания проекта измерения включали риски ядерной войны, климатические изменения, а затем добавились факторы новейших технологий, таких как искусственный интеллект. Однако создатели Часов отмечают, что его функция не состоит в точном определении угроз — его главной целью является привлечение внимания к необходимости решений для преодоления проблем.

Наибольшая удаленность от апокалипсиса была зафиксирована в 1991 году — стрелки передвинули на 17 минут от полуночи. Однако с этого момента они становились все ближе к показателю абсолютной катастрофы.

