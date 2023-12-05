87% опрошенных провайдеров считают блокирование сайтов неэффективным – UABlocklist

Почему инициатива избавить украинский интернет от вредоносных ресурсов пока что не достигла успеха

Сотрудники сервиса UABlocklist провели опрос среди украинских провайдеров насчет выполнения ими требований по блокировке сайтов, предусмотренных законом «О санкциях» и распоряжениями НЦУ.

Результаты показали, что 97% поставщиков интернет-услуг ограничивают доступ к вредоносным ресурсам. При этом 64% респондентов назвали существующие меры малоэффективными, а 23% — неэффективными.

Как происходит блокировка сайтов

В настоящее время ресурс может быть заблокирован, если:

Попадает под действие закона «О санкциях».

Соответствующее решение принимает НЦУ.

Уровень опасности сайта определяется Верховной Радой, Кабмином, Нацбанком, СБУ, Национальной полицией или другим органом. Решение о блокировке выносит СНБО, а в действие оно приводится подписью президента.

После этого НЦУ рассылает список запрещенных порталов провайдерам. Последние должны ограничить доступ к нежелательным ресурсам удобным для себя способом:

запретив преобразование имени сайта в цифровой адрес;

ограничив доступ по IP;

заблокировав доступ к автономной системе, обслуживающей портал.

В результате пользователь увидит в браузере «заглушку» или ошибку доступа.

Что говорят провайдеры о блокировке сайтов

42% опрошенных поставщиков интернет-услуг блокируют сайты с помощью подмены IP-адресов для заблокированных доменов в локальной библиотеке собственных DNS-серверов.

Этот способ позволяет легко и быстро ограничить доступ к целому списку доменов без ощутимой нагрузки на аппаратуру. Однако у него есть 2 ключевых минуса:

пользователь может подключиться к другому DNS в настройках ПК;

доступ к заблокированному ресурсу возможен через «зеркало» — копию, которая отличается названием всего на 1 символ, но ассоциируется с оригиналом.

33% респондентов ограничивают доступ к запрещенным порталам по IP. Ненадежность такого метода заключается в том, что на одном IP могут располагаться разные ресурсы, в том числе и не связанные с пропагандой рф, нелегальными казино и т.д. Оказавшись в подобной ситуации, опрошенные UABlocklist провайдеры сделают так:

5% — заблокируют все;

23% — не будут блокировать ничего;

72% — используют комбинированные методы для выделения нужных доменов.

Поскольку часто запрещенные ресурсы изменяют IP, провайдерам нужно постоянно обновлять данные в своем блок-листе, что также увеличивает нагрузку на систему.

17% опрошенных для блокировки сайтов используют протокол Layer7. Эта технология позволяет просматривать первые 10 пакетов или 2 KB данных каждого соединения и блокировать трафик по определенным шаблонам.

Метод не пользуется популярностью из-за высоких нагрузок на аппаратуру. Кстати, с этой проблемой сталкивается 18% респондентов в целом.

Комбинированными методами блокировки, включающими несколько из указанных выше, пользуются только 8% опрошенных.

Контроль за исполнением решений по блокированию сайтов

В настоящее время юридическая ответственность для провайдеров, не соблюдающих закон «О санкциях», отсутствует.

Если поставщик интернет-услуг не выполнит распоряжение НЦУ (не заблокирует сайт или не отчитается об этом), его могут лишить лицензии на основании жалобы в НКЭК, утвержденной Кабмином.

Респонденты указывают, что имеющийся формат коммуникации провайдеров и госорганов имеет ряд недостатков:

Распоряжения рассылаются в виде скан-копий распечаток, на которых иногда невозможно отличить те или иные буквы.

Документы распространяются только по электронной почте.

Бюрократическая процедура очень медленная и не позволяет выполнять экстренную блокировку.

33% опрошенных признали отсутствие или запоздалую отправку документов проблемой.

Как сделать блокировку сайтов более эффективной

На вопрос о причинах неэффективности мер провайдеры ответили следующее:

82% — на запрещенные сайты все равно можно попасть, воспользовавшись VPN;

5% — заблокированные порталы все еще появляются в поиске;

3% — механизмы блокировки слишком медленные.

Улучшить ситуацию, по мнению UABlocklist, удастся благодаря:

налаживанию эффективного диалога между провайдерами и органами власти;

созданию единых протоколов блокировки;

наработке законодательной базы в данной сфере.

Также сейчас сервис предлагает пройти опрос об эффективности блокировки сайтов с точки зрения пользователей. Анонимную анкету можно найти по ссылке.