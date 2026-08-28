Специалисты рассказали, как образуется град / © ТСН

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В теплое время года в Украине нередко наблюдается удивительное и в то же время опасное явление — град, для образования которого необходимо особое сочетание высоких температур у земли и сильного мороза в верхних слоях атмосферы.

Град — разновидность твердых атмосферных осадков, с помощью которых природа демонстрирует свои «творческие способности», отмечают в Украинском гидрометцентре.

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«Почему творческие? Каждая градина — это уникальный вариант: от идеальной сферической формы до абстрактных кусков льда или причудливых замерзших комков. Поражает разнообразием и размером град: от мелких экземпляров диаметром в миллиметр до значительных размеров в сантиметрах, а в крайне редких случаях — в десятках сантиметров», — объясняют метеорологи.

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Метеорологи отмечают, что в зависимости от процессов в атмосфере град бывает прозрачным, мутным или даже имеет определенный оттенок, если в воздухе много пыли или других примесей. Наблюдать это явление удается не каждому, ведь обычно град идет всего несколько минут и выпадает локально — небольшими участками или узкими полосами протяженностью от нескольких сотен метров до десятков километров.

Какие условия необходимы для образования града

Град — явление, которое не каждый день увидишь. Он возникает только при определённых условиях в атмосфере. Для этого необходимо, чтобы у земли воздух был тёплым и очень влажным, а высоко в небе — холодным. Чаще всего это происходит летом днём, когда прогретая земля поднимает мощные горячие потоки вверх.

Они образуют гигантские грозовые облака высотой до 16 километров с сильным ветром внутри и температурой на вершине ниже минус 60 градусов, где и зарождаются сильные ливни, грозы, шквалы и сам град.

Как образуется град

Горячие воздушные массы поднимаются вверх, где из пара образуются капли, которые в холодных зонах облака с температурой ниже нуля превращаются в ледяные зародыши.

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Сильные восходящие ветры подхватывают эти кусочки льда и заносят их ещё выше, где они обрастают новыми слоями замерзшей воды. Как только ледяные крупицы набирают значительную массу, они опускаются ниже, в более тёплые слои, однако мощные потоки воздуха вновь подхватывают их и поднимают вверх.

«Циклы подъёмов и падений повторяются сотни тысяч раз (!), в результате чего происходит аккреция — увеличение размера градин, которые покрываются новыми слоями льда. В конце концов, ледяные шары становятся настолько тяжёлыми, что даже самые сильные восходящие потоки уже не могут их удержать, и градины падают из облака на землю», — объясняют метеорологи.

Град — это опасное природное явление / © ТСН

В то же время синоптики отмечают: несмотря на то, что град вызывает удивление и восторг своей уникальностью, это чрезвычайно опасное погодные явление.

«Градин, особенно крупных размеров, обладают разрушительной силой, в результате чего наносят ущерб аграрному сектору, автомобильной и строительной отраслям, инфраструктурным объектам и рядовым гражданам из-за повреждения имущества и угрозы травм», — отмечают в Украинском гидрометцентре.

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Метеорологи отмечают, что в соответствии с международными стандартами град классифицируется по трем уровням опасности в зависимости от его размера. Мелкие ледяные шарики диаметром от 6 до 19 миллиметров соответствуют первому, желтому уровню опасности. Если же диаметр градин составляет от 20 до 39 миллиметров, это уже второй, оранжевый уровень.

Наиболее опасным считается град размером от 40 миллиметров и более — ему присваивается самый высокий, третий уровень риска, обозначаемый красным цветом.

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