Лягушка / © Getty Images

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В меловых лесах древнего Мадагаскара одна лягушка заслужила свое страшное название нелегким путем. Beelzebufo ampinga, которую иногда называют «лягушкой из ада», не была большой по меркам динозавров, но среди земноводных она выделялась. Эта вымершая лягушка длиной до 40 см, вероятно, полагалась на тактику засады и силу челюстей, чтобы схватить добычу.

Об этом написал американский эволюционный биолог из Ратгерского университета Скотт Треверс для Forbes.

Сегодня ее ближайшими известными родственниками могут быть гораздо меньшие рогатые лягушки Южной Америки — об их связи до сих пор идут споры среди ученых. Их потенциальная связь поднимает вопрос о глубоких эволюционных связях и о том, как далеко может зайти хищничество амфибий.

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Для большинства лягушек челюсть является второстепенным элементом. Мякотелые, специалисты по ловле насекомых, они больше полагаются на липкий язык, чем на силу. Но Beelzebufo ampinga и ее современные родственники из рода Ceratophrys являются заметными исключениями.

Рогатая лягушка Кренвелла (Ceratophrys cranwelli), с ее круглым телом и вместительным ртом, обладает огромной силой укуса. Исследование, опубликованное в сентябре в 2017 году в журнале Scientific Reports, показало, что даже рогатая лягушка со скромной головой размером 4,5 см способна создать силу укуса до 32,9 ньютона. Это сравнимо с балансировкой трех килограммов на кончике пальца.

Для большого Ceratophrys aurita сила укуса оценивается почти в 500 ньютонов — уровень, обычно характерный для рептилий и мелких млекопитающих.

Используя эту шкалу, исследователи подсчитали, что Beelzebufo ampinga — позднемеловый хищник с головой более 15 см в ширину — мог выдерживать силу укуса до 2200 ньютонов. Это ставит его в одну лигу с волками и самками тигров.

Скелетная структура лягушки поддерживает это благодаря жесткому черепу, сильным челюстным мышцам, сросшимся нижнечелюстным суставам и регрессивным зубам, оптимизированным для прокола и захвата. Возможно, у Beelzebufo не было яда (как у каскадной лягушки Бруно) или скорости, но у нее было единственное преимущество в доисторической погоне вооружений — грубая сила.

«Дьявольская лягушка» была хищником среди динозавров

Приблизительно размером с пляжный мяч, Beelzebufo ampinga была принципиально более грозной, чем ее современные родственники. При ширине черепа до 15 см и длине тела около 40 см, самые большие особи, вероятно, превышали 4,5 килограмма в массе. Для сравнения, это труднее, чем современная лягушка Голиаф.

Окаменевшие кости лягушки, найденные на северо-западе Мадагаскара и датируемые примерно 70-66 миллионами лет назад, дают представление о животном с чрезвычайно широким плоским черепом, укрепленным костными гребнями, и острыми и удивительно многочисленными зубами.

Вместе с крепкими челюстными суставами и крепкими черепными швами они указывают на то, что это был хищник, который сидел и ждал в засаде, приспособленный для борьбы с добычей, которая почти не уступала ему по размеру. Beelzebufo делил свою среду с рядом ныне вымерших рептилий и динозавров, которые были слишком велики, чтобы их беспокоить, но их детенышам, возможно, не так повезло.

И хотя на острове, которым он когда-то правил, у него, возможно, уже нет прямых потомков, его живые родственники все еще бродят по субтропическим лесам и лугам Южной Америки. Рогатые лягушки рода Ceratophrys, известные любителям как «лягушки Пакмена» за свои разинутые рты, имеют не только общую эволюционную линию, но и такой же зубастый аппетит и драчливый нрав.

Ископаемые остатки позволяют нам заглянуть в столь узкоспециализированную нишу, что сегодня она почти не существует. Лягушка, которая ела как рептилия, защищалась, как бронированный танк, и жила рядом с последними нептичьими динозаврами.

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