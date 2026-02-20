- Дата публикации
-
Категория
Наука и IT
- Количество просмотров
- 45
- Время на прочтение
- 2 мин
Адская цапля, которую еще не видела наука: ученые обнаружили останки уникального динозавра с гребнем
Открытие останков динозавра удивило даже опытных палеонтологов.
В глубине Сахары палеонтологи обнаружили новый вид спинозавра — животное с уникальным гребнем на черепе, которого до сих пор не наблюдали у представителей этой группы динозавров. Находка получила название Spinosaurus mirabilis, что переводится как «удивительная хребтовая ящерица».
Об этом сообщило издание Science Alert.
Большинство спинозавров ранее находили в прибрежных отложениях. Зато этот экземпляр происходит из глубин Нигера — за сотни километров от современного океанского побережья. Это стало неожиданностью даже для команды исследователей под руководством палеонтолога Пола Серено из Чикагского университета.
«Я навсегда запомню тот момент в лагере, когда мы собрались вокруг ноутбука, чтобы впервые рассмотреть новый вид… Один член нашей команды создал 3D-цифровые модели костей, которые мы нашли, чтобы собрать череп — на солнечной энергии посреди Сахары. Именно тогда значение открытия стало настоящим», — отметил Серенто.
Исследователи предполагают, что этот спинозавр мог вести полуводный образ жизни. Его зубы — узкие и переплетенные — напоминают зубы современных крокодилов. Рядом с местом находки также обнаружили останки длинношеих динозавров в речных отложениях.
Сам Серено сравнивает животное с «адской цаплей»: по его мнению, динозавр мог заходить в воду глубиной до двух метров, однако большую часть времени, вероятно, охотился на мелководье, выслеживая крупную рыбу.
Назначение гребня в форме ятагана пока остается загадкой. Ученые предполагают, что он мог быть покрыт кератином и, возможно, имел яркую окраску, создавая визуальный эффект — подобно клюву тукана.
