"Адская цапля": в Сахаре нашли останки гигантского динозавра, которые меняют историю

Скелет «адской цапли» оказался неизвестным ранее видом динозавров.

Команда палеонтологов под руководством профессора биологии и анатомии Чикагского университета Пола Серено обнаружила в отдаленном районе Нигера окаменевшие останки совершенно нового вида динозавра, которого назвали Spinosaurus mirabilis. Это уникальное открытие, сделанное в 2022 году и опубликованное недавно в журнале Science, заставило научный мир пересмотреть эволюцию этих хищников, ведь находка доказывает, что они успешно охотились на мелководье вдали от древних океанов.

О сенсационных раскопках и уникальных анатомических особенностях доисторического существа, получившего прозвище «адская цапля», пишет Daily Galaxy.

Уникальный гребень и анатомия хищника

Самой примечательной чертой найденного Spinosaurus mirabilis является массивный изогнутый гребень на голове, по предположениям исследователей, покрытый кератином, подобно человеческим ногтям. Ученые считают, что этот нарост мог иметь яркую окраску и использовался животным преимущественно для демонстрации — привлечение партнеров или устрашение соперников.

Кроме того, у хищника были специфические зубы, которые максимально плотно смыкались между собой. Такое строение челюсти идеально подходило для захвата скользкой добычи, что делало его непревзойденным охотником в древних внутренних водоемах.

Опровержение водной теории и детали раскопок

Долгое время палеонтологи были убеждены, что спинозавриды вели преимущественно водный образ жизни, но новые останки обнаружили в сотнях километров от древних береговых линий в местности, когда-то являвшейся лесом с густой сетью рек.

«Я представляю этого динозавра как своеобразную „адскую цаплю“, которая без проблем заходила на своих крепких ногах в двухметровую воду, но, вероятно, проводила большую часть времени, выслеживая крупных рыб на мелководье», — пояснил профессор Серено.

Ученый также признался, что это открытие стало очень эмоциональным событием для всей команды, особенно после того, как они смогли собрать 3D-модель черепа прямо посреди пустыни, используя только энергию солнечных батарей. По словам Серено, посвятившего более 30 лет раскопкам в Сахаре, именно экстремальные условия делают такие результаты бесценными, ведь готовность бросить вызов неизвестному позволяет находить загубленные миры.

