Африка медленно распадается на два отдельных континента - ученые

Через несколько миллионов лет Африка может разделиться на две части. В восточной части Африки образуется тектонический разлом, на месте которого за 5-10 миллионов лет может образоваться новый океан.

Об этом пишет IFLScience.

Возникающая трещина связана с Восточно-Африканской рифтовой системой (EARS), одним из самых больших разломов в мире, простирающимся вниз на тысячи километров через несколько стран Африки, включая Эфиопию, Кению, Демократическую Республику Конго, Уганду, Руанду, Бурунди, Замбию, Танзанию, Малави и Мозамбик. Когда раскол завершится, он отделит меньшую сомалийскую плиту от большей Нубийской плиты, завершив процесс, который уже развивается около 25 миллионов лет.

В 2018 году в Кенийской рифтовой долине появилась гигантская трещина, после которой распространилась концепция распада континентов. Издание отмечает, что эта трещина наверняка имела мало общего с геологическим будущим Африки. Вероятно, она была связана с эрозией почвы. Но интересно ее расположение.

"Остаются вопросы о том, почему она образовалась в том месте, где она образовалась, и связано ли ее продолжающееся появление с Восточно-Африканским разломом. Например, трещина могла быть результатом эрозии мягких почв, заполняющих старый разлом, связанный с расколом", — заявила Лусия Перес Диас, научный сотрудник в исследовательской группе по динамике разломов в Королевском колледже Холлуэй.

Процесс потери в Африке восточной части будет медленным и постепенным. Когда это произойдет, ожидается, что между частями появится новое море. Это может шокировать, но на самом деле нечто подобное происходило не раз в истории Земли.

Напомним, ранее ученые обнаружили в индонезийской пещере самый старый из сохранившихся известных рисунков в мире.

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