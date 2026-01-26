- Дата публикации
Африка раскалывается быстрее, чем ожидалось: ученые обнаружили неожиданную причину
Ученые выяснили, как древняя засуха ускорила движение тектонических плит и активировала магму в недрах.
Изменение климата в Восточной Африке с влажного на сухой за последние несколько тысяч лет привело к ускорению тектонического раскола континента
Об этом говорится в новом исследовании, опубликованном в научном журнале Scientific Reports, сообщает Live Science.
По данным ученых, в течение примерно последних 5 тысяч лет Восточная Африка постепенно теряла влажный климат, существовавший в регионе во время так называемого Африканского влажного периода. В результате уровень крупных озер, в частности озера Туркана в Кении, существенно снизился, что повлияло на состояние земной коры.
Исследование возглавил геолог и физик, почетный профессор Колумбийского университета Кристофер Шольц. По его словам, полученные результаты демонстрируют двустороннюю связь между климатом и тектоническими процессами.
«Обычно мы думаем, что все происходит наоборот: формирование гор меняет климат на локальном или региональном уровне. Но наши данные показывают, что климат также может непосредственно влиять на тектонику», — отметил Шольц.
Полевые и лабораторные исследования проводились в районе озера Туркана — одного из крупнейших и глубочайших водоемов Восточно-Африканского рифта. Сегодня его длина составляет около 250 км, ширина — до 30 км, а глубина в отдельных местах достигает 120 метров. В то же время более 5 тысяч лет назад уровень воды в озере был примерно на 150 метров выше.
В тот период значительная часть Африки была гораздо более влажной, чем сейчас. Африканский влажный период длился ориентировочно с 9600 до 5300 лет назад, после чего в регионе начали доминировать сухие климатические условия.
Анализируя донные отложения озера Туркана, ученые восстановили древние уровни воды и потоки осадочных пород. В этих слоях они обнаружили многочисленные мелкие разломы и следы древних землетрясений, что свидетельствует об изменении тектонической активности в регионе.
Восточно-Африканский рифт является зоной, где Африканская тектоническая плита постепенно растягивается и в перспективе может разделиться на две отдельные плиты с формированием нового океана между ними. Именно этот процесс объясняет появление глубоких и узких озер в регионе, в частности Турканы и озера Малави.
Исследователи решили выяснить, могли ли изменения уровня воды непосредственно влиять на скорость расхождения плит. Вода играет важную роль в тектонике: например, таяние ледников уменьшает нагрузку на земную кору, что приводит к ее поднятию — явлению, известному как изостатическое выравнивание. Аналогично большие массы воды могут давить на кору и сдерживать движение разломов.
По подсчетам ученых, после завершения Африканского влажного периода разломы в районе озера Туркана начали двигаться быстрее — в среднем на 0,17 мм в год больше, чем раньше. Для сравнения, общая скорость расхождения Африки в этом регионе оценивается примерно в 6,35 мм в год.
Компьютерное моделирование показало, что ускорение тектонической активности имеет две основные причины. Первая — уменьшение давления на земную кору из-за потери больших объемов воды, что дало разломам больше свободы для движения. Вторая причина является косвенной: на одном из островов южной части озера Туркана расположен вулкан с активной магматической камерой. Уменьшение нагрузки привело к декомпрессии мантии под вулканом, более активному плавлению пород и поступлению магмы в камеру, что, в свою очередь, усилило напряжения на соседних разломах.
«Мы наблюдаем усиленное формирование разломов в этот период, а значит, можно предположить, что землетрясения в регионе сейчас происходят чаще, чем, например, 8 тысяч лет назад», — отметил Шольц.
Сейчас команда исследователей работает над аналогичным проектом на озере Малави, где анализируют колебания уровня воды за последние 1,4 миллиона лет. Цель — глубже понять, как долговременные климатические изменения влияют на процессы расхождения континентов.
«Информация о масштабных изменениях объемов воды в этих озерах чрезвычайно важна для понимания всей картины», — подытожил ученый.
