Африка раскалывается на две части: учёные назвали причину

Новый континент может сформироваться уже через миллион лет.

Африка переживает значимые геологические изменения, и ученые сообщают, что континент может расколоться на две части, создав новый океан.

Об этом сообщило издание Bild.

Африканский континент может разделиться на две части из-за тектонического разлома длиной более 3200 километров. Первые признаки появления разлома были зафиксированы еще в 2005 году, когда в эфиопской пустыне образовалась трещина длиной более 50 км. Впоследствии, в 2018 году, образовался разлом в Кении. Это часть Большого Африканского разлома, который начал формироваться 30 миллионов лет назад.

Ранее ученые предполагали, что новый континент сформируется через 5-10 миллионов лет, но теперь считают, что этот процесс может произойти уже через миллион лет или даже быстрее.

"Крупное сейсмическое событие, например землетрясение, может ускорить процесс, хотя точное прогнозирование таких событий остается проблемой", - говорится в сообщении.

Трещина в Восточной Африке, которая ежегодно расширяется на 0,8-2,5 сантиметра, может привести к образованию нового океана. Сомали, Эфиопия, Танзания и половина Кении со временем отделятся, образовав остров у африканского побережья. В то же время государства, не имеющие выхода к морю, такие как Замбия и Уганда, получат доступ к океану.

По данным исследования 2023 года Технологического университета Вирджинии, процесс вызван движением тектонических плит, которое связывают с мощным мантийным плюмом - горячим потоком магмы под земной корой. Плюм также является причиной вулканической активности в Йеллоустоуне. Его влияние распространяется на климат и тектонические движения, изменяя ландшафт нашей планеты.

Напомним, недавно на Кению из космоса упало загадочное металлическое кольцо.

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