Африка разойдется на два континента, "как застежка-молния": ученые спрогнозировали последствия разлома

Аркика раскалывается на две части / © Reuters

Африканский континент медленно, но непрерывно раскалывается на две части, и этот процесс, вероятно, начался десятки миллионов лет назад. В ходе исследования геомагнитных данных, ученые из Килского университета обнаружили геологические доказательства продолжающегося между Африкой и Аравией разделения. По их оценкам через 5–10 миллионов лет Африка окончательно разделится на два отдельных континента, а между ними образуется новый океан.

Об этом пишет Daily Mail.

Процесс раскола и будущий океан

Геологическое разделение происходит по линии Восточноафриканского рифта – одной из крупнейших тектонических структур Африки, протяженностью примерно 6 400 километров . Этот разлом, простирающийся от Иордании к юго-западу через Восточную Африку до Мозамбика, разрывает континент « словно застежка-молния» .

Когда процесс завершится, ориентировочно через 5–10 миллионов лет, Африка разделится на две основные части:

Большая западная часть будет включать территорию большинства современных стран, таких как Египет, Нигерия, Алжир и Намибия.

Меньшая восточная часть: в нее войдет Сомали, Кения, Танзания, Мозамбик и большая часть Эфиопии.

Ученые считают, что на месте этого раскола, который пройдет через такие озера, как Малави и Туркана, со временем образуется новый океан.

Данные 1968 года и скорость движения

Для исследования ученые сосредоточились на регионе Афар , где сходятся три тектонических разлома (Красного моря, Аденского залива и Эфиопского рифта). Этот регион считается местом, где процесс раскола находится на ранних стадиях.

Ученые изучали магнитные данные, собранные еще в 1968 и 1969 годах, и комбинируя их с современными технологиями анализа, обнаружили новые сведения о магнитном поле земной коры. Анализ показал, что древние полосы расширения морского дна проходят между Африкой и Аравией.

Эти магнитные следы указывают на медленный, но непрерывный разрыв континентальной коры, где она растягивается и утончается. Хотя процесс длится миллионы лет, его скорость в северной части разлома составляет всего 5–16 миллиметров в год .

"Эти открытия дают уникальную перспективу того, как наша планета постоянно меняется и смещается прямо под нашими ногами", - заявил профессор Питер Стайлз, геолог из Килского университета.

Напомним, африканский континент медленно, но уверенно раскалывается на две части, что может привести к появлению нового океана и стихийных бедствий, масштаб которых трудно представить . Эти изменения не останутся незаметными не только для африканцев, но и для всего мира.