Африка трещит по швам: ученые зафиксировали рождение нового океана

Африка трещит по швам / © pixabay.com

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Идея разрыва континента на части кажется фантастикой, но учёные утверждают, что это может стать реальностью для Африки. Огромная трещина, простирающаяся с северо-востока на юг, постепенно раскалывает континент. В конце концов восточная часть Африки может отделиться, образовав собственную береговую линию и новый океан.

Об этом сообщили в Daily Mail.

Ученые обнаружили подтверждения ритмичных выбросов расплавленной породы, поднимающиеся из глубин Земли под Эфиопией, которые и вызывают этот процесс.

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Рождение нового океана

Доктор Эмма Уоттс, ведущий автор исследования из Университета Суонси, объяснила для MailOnline, что раскол «уже начался и происходит сейчас, но медленными темпами — 5-16 мм в год — на севере рифта». По ее словам, этот процесс займет несколько миллионов лет, прежде чем завершится.

Ученые отмечают, что трещина начала разрывать Африку с северо-востока на юг, начиная с региона Афар в Эфиопии. Это уникальное место на Земле, где встречаются три тектонических рифта: Главный Эфиопский рифт, рифт Красного моря и рифт Аденского залива, вместе известные как тройное соединение. Именно здесь тектонические плиты расходятся, то есть удаляются друг от друга.

Пульсирующая мантия и ее роль

Доктор Уоттс и его коллеги указывают на Аденский залив, узкий водный пролив между Африкой и Йеменом, как на место, где мог начаться процесс раскола. Подобно маленькой дыре на одежде, постепенное разделение могло распространяться из Аденского залива вниз, раскалывая посредине большие водоемы Восточной Африки, такие как озеро Малави и озеро Туркана.

Для исследования команда собрала более 130 образцов вулканических пород из региона Афар, а также использовали существующие данные и передовое статистическое моделирование. Это позволило им изучить структуру земной коры и мантии под ней. Мантия, самый толстый слой планеты, преимущественно состоит из твердой породы, но ведет себя как вязкая жидкость.

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«Мы обнаружили, что мантия под Афаром не однородна или стационарна — она пульсирует», — сказала доктор Уоттс.

Эти импульсы расплавленной мантии поднимаются вверх, устремляясь рифтовыми плитами над ними. В течение миллионов лет, когда тектонические плиты в зонах разломов растягиваются, они утончаются, пока не разорвутся, что знаменует рождение нового океана.

Будущее Африки

К моменту завершения раскола, возможно, через пять-десять миллионов лет, Африка будет состоять из двух континентальных масс:

Западная часть: большая часть суши, включающая большинство из 54 современных африканских стран (например, Египет, Алжир, Нигерия).

Восточная часть: меньшая часть суши площадью около 1 миллиона квадратных миль, включающая Сомали, Кению, Танзанию, Мозамбик и значительную часть Эфиопии.

Доктор Уоттс пояснила, что западная часть суши составит чуть более 10 миллионов квадратных миль. Это исследование имеет глубокие последствия для понимания поверхностного вулканизма, сейсмологической активности и распада континентов.

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Напомним, согласно новому исследованию, проведенному на основе GPS-данных, территория Южной Африки неуклонно поднималась над уровнем моря в период с 2012 по 2020 год, и основным фактором этого может быть засуха.