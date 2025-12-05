Африканские пингвины оказались под критической угрозой: ученые назвали ключевую причину

Африканский пингвин. Фото: Harvey Barrison/CC BY-SA 2.0

Реклама

Более 60 тысяч африканских пингвинов погибли от истощения после резкого сокращения популяции сардин у побережья Южной Африки. Новое исследование показало: сочетание климатических изменений и интенсивного промышленного вылова привело к катастрофическим последствиям — две ключевые колонии на островах Дассен и Роббен между 2004 и 2012 годами потеряли более 95% своих птиц.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Ученые объясняют, что пингвины особенно уязвимы во время линьки, которая длится около трех недель. В этот период они не могут охотиться и живут только за счет накопленных запасов. Из-за недостатка корма многие особи не смогли пережить этот этап. Исследователи предполагают, что большинство погибших умерли в море, ведь массовых находок тел зафиксировано не было.

Реклама

По данным журнала Ostrich: Journal of African Ornithology, сокращение популяции сардин Sardinops sagax в регионе имеет системный характер: с 2004 года их биомасса почти ежегодно уменьшалась и в конце концов упала до примерно 25% от максимальных показателей. Ухудшению ситуации способствовали изменения температуры и солености прибрежных вод, которые негативно повлияли на нерест рыбы, а высокие объемы промышленного вылова только усугубили кризис.

В 2024 году африканских пингвинов официально внесли в перечень видов, находящихся под критической угрозой исчезновения. В дикой природе осталось менее 10 тысяч пар, способных размножаться.

Чтобы спасти вид, природоохранники расширяют программы защиты: устанавливают искусственные гнезда, охраняют колонии от хищников и спасают ослабленных птенцов в специализированных реабилитационных центрах. Вблизи шести крупнейших колоний также ввели запрет на промышленный вылов сардин кошельковыми неводами, чтобы обеспечить птицам доступ к корму.

Впрочем, ученые предостерегают — ситуация остается критической. Ученая Лориен Пичегру из Университета Нельсона Манделы отмечает, что данные исследования охватывают период только до 2011 года, а дальнейшие наблюдения не демонстрируют заметных улучшений. По ее словам, необходимы немедленные действия для восстановления запасов мелкой рыбы — не только ради пингвинов, но и для сохранения целых морских экосистем.

Реклама

Напомним, вблизи станции «Вернадского» на выходных родился первый пингвиненок. Это достаточно раннее вылупление первенца субантарктических пингвинов на острове Галиндез.