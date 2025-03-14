AirPods получат функцию живого перевода — СМИ

Apple планирует добавить в AirPods функцию перевода разговоров в режиме реального времени. Она будет интегрирована в iOS 19.

Об этом сообщило издание Bloomberg.

Apple несколько запаздывает по сравнению с конкурентами, такими как Google, которая впервые представила эту функцию в своих Pixel Buds в 2017 году. Впоследствии другие компании, такие как Meta и Humane, также экспериментировали с переводом в реальном времени, хотя результаты были неоднозначными.

Благодаря новой функции пользователи смогут общаться, переводя разговоры, например, с испанского языка на английский, с воспроизведением перевода через AirPods на одной стороне и через динамик iPhone на другой. Между тем Apple еще не прокомментировала эти планы.

Обновления iOS и других операционных систем iPadOS и macOS также ожидаются в этом году.

Напомним, Китай снова бросил вызов относительно лидерства в ИИ.

Читайте также: