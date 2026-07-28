Акула научилась задерживать дыхание и гулять по суше: уникальные способности морской хищницы

Эполетная акула научилась ходить с помощью своих пловцов / © скриншот с видео

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У побережья Австралии обитает эполетная акула способная не только быстро плавать, но и ловко лазить по камням во время отливов, ища добычу в теплых мелководных лужах. Природа наделила ее невероятной способностью выживать в условиях критической нехватки кислорода, полностью изменяя работу собственной кровеносной системы.

Об этом пишет Discover Wildlife.

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Как работает механизм выживания

Эполетная акула – это необычная коралловая хищница, которая в совершенстве адаптировалась к суровым условиям постоянных морских отливов. Когда вода резко отступает, рыба часто оказывается в изолированных лужах на рифах, где уровень кислорода очень быстро падает до смертельных для других морских жителей показателей.

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Чтобы выжить в таких экстремальных условиях, акула научилась сознательно отключать свою двигательную нервную систему, оставляя активными только сенсорные нервы для наблюдения за угрозами. В то же время она расширяет кровеносные сосуды, снижая АД почти вдвое, что позволяет ей значительно эффективнее перекачивать кровь непосредственно в мозг и сердце.

Благодаря этим невероятным физиологическим изменениям хищница может абсолютно безопасно находиться в среде с крайне низким содержанием кислорода. Она просто пережидает этот сложный период, пока морской прилив не вернется и снова не заполнит ее временный бассейн свежей водой.

Быстрая эволюция и новые виды

Долгое время ученые считали эту акулу единственной в своем роде, но недавние масштабные исследования показали, что у нее есть целая семья «шагающих» родственников. Эта группа морских обитателей оказалась гораздо разнообразнее, чем предполагали морские биологи еще несколько десятилетий назад.

Как пишет National Geographic, международная группа исследователей обнаружила, что эти акулы эволюционировали очень быстро за последние девять миллионов лет.

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Используя свои передние грудные и задние брюшные плавники, эти метровые создания ловко передвигаются по морскому дну и даже коралловым рифам без воды. Такая удивительная мобильность позволяет им легко переползать из одной приливной лужи в другую, чтобы успешно охотиться на крабов, мелкую рыбу и креветки.

"Это единственное место в мире, где видообразование акул все еще продолжается", - объяснил директор программы исследований из Университета Флориды Гэвин Нейлор.

Ареал обитания и привычки

Исследователи объясняют, что богатые коралловые рифы в ареале обитания этих рыб постоянно менялись из-за регулярных колебаний уровня моря и смены течений. Именно эта динамика, по мнению экспертов, стала главным двигателем их столь быстрой эволюции и создания новых уникальных подвидов.

Кроме того, эти животные оказались настоящими домоседами, ведь они откладывают яйца в родных рифах и никогда не отплывают вдали от места своего рождения. Именно столь глубокая изоляция помогла им развить уникальные навыки хождения, которые сделали их одними из самых интересных хищников на нашей планете.

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Напомним, эполетные акулы удивили ученых не только тем, что научились «шагать» рифами. Их способ размножения не укладывается в привычные сценарии , ведь не требует дополнительных ресурсов организма.

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