Акулы не такие уж молчаливые: ученые впервые зафиксировали звуки, издаваемые рифовыми акулами

Долгое время считалось, что акулы не способны издавать звуки. Они полагаются на тишину, чтобы оставаться незамеченными во время охоты или избегать хищников.

Однако новое исследование, опубликованное 26 марта в журнале Royal Society Open Science, впервые задокументировало звуки, которые могут преднамеренно издавать акулы.

Исследователи зафиксировали выразительные щелчки у молодых рифовых акул (Mustelus lenticulatus), обитающих у берегов Новой Зеландии. Случайное открытие произошло во время поведенческих экспериментов в морской лаборатории Ли Оклендского университета, когда кратковременно ученые держали животных под водой. Все 10 исследуемых акул издали схожие звуки.

"Это может быть реакция на стресс или угрозу", — предположила Каролин Нидер, ведущий автор исследования и научный сотрудник Океанографического института Вудс-Гоул.

Сначала щелчок раздавался во время первых манипуляций, но со временем прекратился, что может свидетельствовать о снижении уровня тревоги у животных. По мнению ученых, в дикой природе такие звуки могли бы помочь молодым акулам отвлечь хищника и скрыться.

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Механизм образования щелчков пока не установлен. Акулы не имеют плавательного пузыря — органа, который многие другие рыбы используют для создания звуков. МикроКТ-сканирование и 3D-реконструкция также не обнаружили специализированные органы для звукоизвлечения. Исследователи предполагают, что звуки могут возникать в результате смыкания зубов, ведь у рифовых акул они широкие и расположены в плотных пластинчатых рядах.

Каждый щелчок длился примерно 48 миллисекунд, а иногда достигал громкости более 155 децибелов — что можно сравнить с выстрелом из дробовика. Около 75% звуков были одиночными, остальные двойными. Часто щелчки сопровождались мягким покачиванием тела, иногда не сопровождались никаким заметным движением.

Пока неизвестно, это намеренное поведение или побочный эффект стресса. Исследователи отмечают, что эти звуки вряд ли служат способом коммуникации между акулами, поскольку их слух приспособлен к более низким частотам. Некоторые хищники, например новозеландские морские котики, могут воспринимать высокочастотные звуки — и щелчок могли бы действовать как средство отпугивания.

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В научном мире уже известно, что несколько видов скатов и коньков – родственников акул – тоже щелкают, когда чувствуют угрозу. Такие звуки считаются сигналами бедствия или предупреждения.

По мнению Нидера, будущие исследования должны сосредоточиться на родственных видах акул, чтобы выяснить, насколько распространена эта способность среди хрящевых рыб.

"Это открытие меняет представление о "молчаливости" акул", — отметил биолог Эдриан Гаттеридж из Группы специалистов по акулам МСОП, который не принимал участия в исследовании. — "Но нужно еще многое изучить, чтобы понять, что именно означают эти звуки".