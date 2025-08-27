Акулы останутся беззубыми: ученые бьют тревогу: ученые бьют тревогу

Акула / © Credits

Рост кислотности океанов из-за накопления углекислого газа угрожает зубам акул. Если тенденция не изменится, к 2300 году уровень pH в мировом океане станет настолько низким, что зубы этих хищников начнут разрушаться.

Ученые объясняют: хотя акулы способны постоянно отращивать новые зубы, многие виды не смогут делать это достаточно быстро. Причина — чрезмерные энергетические затраты, которые требует этот процесс.

Чтобы проверить влияние кислотности, ученые исследовали образцы зубов черноперых рифовых акул (Carcharhinus melanopterus). Эти рыбы дышат с постоянно открытым ртом, поэтому их зубы непрерывно контактируют с водой. Для эксперимента использовали 16 здоровых зубов, естественно выпавших у акул: половину поместили в воду с нормальным pH = 8,1, а остальные — в воду с прогнозируемым уровнем на 2300 год (pH = 7,3).

Восемь недель спустя результаты шокировали: в более кислой воде повредились все структуры зуба — от корня и коронки до мелких зубчиков, которые помогают рвать добычу. Электронный микроскоп также показал увеличение окружности зубов — не из-за роста, а из-за потери минералов и появления неровностей на поверхности.

Исследователи добавляют: эксперимент проводили вне организма, поэтому у живых акул возможно частичное восстановление зубов. Это они планируют проверить отдельно.

Но проблема касается не только акул. Во многих регионах мира кислотность уже критически опасна для кораллов и моллюсков. Недавно зафиксировали четвертый глобальный эпизод отбеливания кораллов, который поразил около 84% рифов. Ситуацию дополнительно усугубляет тепловой стресс из-за глобального потепления.

Специалисты отмечают: все это — следствие выбросов парниковых газов. Если их не сократить, морские экосистемы подвергнутся еще более масштабным разрушениям.

Напомним, исследователи при поддержке NASA выяснили, что таяние гренландских ледников запускает неожиданные океанические процессы и влияет на экосистемы.