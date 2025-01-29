Alibaba представила обновленную ШИ-модель Qwen 2.5-Max: чем она превосходит конкурентов

Компания представила эту модель в первый день китайского Нового года.

Китайская технологическая компания Alibaba представила обновленную версию своей ШИ-модели Qwen 2.5-Max, которая, по утверждениям компании, превосходит конкурентов, включая высоко оцениваемую DeepSeek-V3, а также новейшие модели от OpenAI и Meta.

Об этом сообщило агентство Reuters.

Необычно время выпуска модели — первый день китайского Нового года, когда большинство людей отдыхают с семьями. Это может свидетельствовать о давлении, которое создало стремительный успех стартапа DeepSeek за последние три недели.

"Qwen 2.5-Max превосходит почти по всем параметрам GPT-4o, DeepSeek-V3 и Llama-3.1-405B" — заявили на облачной платформе Alibaba в официальном сообщении WeChat.

Запуск DeepSeek-V3 и его новой модели R1 шокировал долину Кремниева и вызвал падение технологических акций. Низкая стоимость разработки и использования моделей DeepSeek заставила инвесторов усомниться в масштабных затратах ведущих ШИ-компаний США.

Успех DeepSeek подтолкнул других китайских гигантов к обновлению своих моделей. В частности, ByteDance, владелец TikTok, представила обновление своей флагманской AI-модели, которая, по ее утверждению, превосходит OpenAI o1 в тесте AIME, измеряющего способность моделей ИИ понимать и отвечать на сложные инструкции.

Напомним, ученые Google DeepMind и LSE провели эксперименты с большими языковыми моделями, чтобы оценить их способность к "ощущению боли" и определить наличие сознания в ИИ.

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