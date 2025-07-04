По-разному ли влияет алкоголь на мужчин и женщин: что показало новое исследование

Алкоголь / © Associated Press

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Алкоголь может влиять на мужчин и женщин по-разному. Пол может изменять механизмы принятия решений под воздействием спиртного.

Об этом сообщило издание earth.com.

Алкоголь не одинаково меняет поведение мужчин и женщин. К такому выводу пришли исследователи Техасского университета в Эль-Пасо (UTEP), которые изучали, как употребление спиртного влияет на принятие решений у самцов и самок лабораторных крыс.

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Научная группа во главе с доктором Александром Фридманом создала экспериментальную систему под названием RECORD (Reward Cost Decision-making), в которой крысы могли выбирать напитки с разной сладостью или алкогольной крепостью. На первом этапе крысы получали только подслащенную воду, и исследователи фиксировали их предпочтения. Все животные выбирали более сладкие напитки.

На втором этапе в те же напитки добавили различные дозы алкоголя, и тогда результаты изменились. Самцы крыс начали преимущественно выбирать напитки с более высоким содержанием алкоголя, даже если те были менее сладкие. В отдельных случаях это поведение сохранялось до двух месяцев после завершения эксперимента.

Самки крыс, несмотря на то что употребляли больше алкоголя на единицу массы тела, продолжали выбирать те же самые напитки, которые предпочли раньше, — то есть действие алкоголя не изменило их решения.

«Наши результаты показывают, что острое употребление алкоголя существенно влияет на принятие решений самцами крыс, что свидетельствует о гендерно-специфической уязвимости к воздействию алкоголя», — сказал Фридман.

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Ученый отметил, что это исследование позволяет лучше понять, как алкоголь влияет на нейронные процессы, связанные с выбором.

Фридман отметил: то, как мы принимаем решения после употребления алкоголя — в частности на работе, семейных или светских мероприятиях — может зависеть от половых различий. По его словам, мужчины под действием алкоголя чаще идут на решения, которых при трезвом уме могли бы избежать.

Декан Научного колледжа UTEP Роберт Киркен отметил, что эта работа может повлиять на подходы к лечению зависимостей. Результаты исследования свидетельствуют: алкоголь не одинаково меняет наши суждения, его эффект зависит от более глубоких биологических факторов, таких как пол и структура мозга.

Знание таких механизмов, по его словам, может быть полезным для разработки персонализированных подходов к профилактике и лечению алкогольной зависимости.

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Напомним, ученые рассказали, почему умные люди чаще употребляют алкоголь. Также ученые обнаружили опасные последствия даже после отказа от алкоголя.