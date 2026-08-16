Америка начала делить мир пополам: союзникам придется выбрать между США и Китаем

Флаги США и КНР / © Associated Press

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Соединенные Штаты готовятся обратиться в десятки стран с призывом определиться, на чьей стороне они будут находиться в технологическом противостоянии между Вашингтоном и Пекином в области искусственного интеллекта .

Об этом сообщает Reuters .

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Издание ссылается на проект письма, которое подготовил Государственный департамент США. Документ адресован 35 странам, подписавшим в июле «Заявление о возможностях ИИ» (AI Opportunity Statement).

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В список входят участники необязательной рамочной инициативы Pax Silica, а также другие государства, которые выразили готовность сотрудничать с Вашингтоном в сфере искусственного интеллекта.

Инициатива Pax Silica призвана защищать цепочки снабжения, необходимые для развития ИИ. Речь идет, в частности, о полупроводниках, критически важных минералах, энергетике и непосредственно ШИ-моделях.

Соответствующую декларацию подписали около двух десятков стран. Среди них – Япония, Австралия и Южная Корея.

Как отмечает Reuters, давя на партнеров и призывая их определиться со стороной, США стремятся ограничить доступ Китая к ресурсам, необходимым для развития передовых систем искусственного интеллекта. Вашингтон опасается, что такие технологии могут обеспечить Пекину военные или экономические преимущества.

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В июле глава Китая Си Цзиньпин создал конкурирующую "Всемирную организацию сотрудничества в области ИИ" (World Artificial Intelligence Cooperation Organization). Таким образом, Пекин продвигает собственные технологии и пытается бросить вызов влиянию США в стремительно развивающейся сфере.

Казахстан является единственной известной страной, которая присоединилась к обеим инициативам. Именно это, по данным Reuters, вызвало беспокойство в Вашингтоне.

«Быть частью всего – значит не быть частью ничего. Подписание декларации Pax Silica – это не просто вступление в организацию, а обязательство. Это невозможно совмещать с членством в дублирующих инициативах, требования которых противоречат нашим собственным», — говорится в письме.

Кроме того, в обращении странам предлагается осознанно сделать выбор относительно дальнейшего сотрудничества в сфере искусственного интеллекта.

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В то же время, Reuters пока не удалось установить, когда именно США планируют прислать это письмо. Также неизвестно, претерпевает ли его содержание изменения до момента отправки.

Ранее сообщалось, что НАТО изменяет подходы к ведению будущих войн, делая ставку на дроны, спутники, сенсоры и искусственный интеллект .

Ранее мы информировали, что стартап Skyfall AI из США создал искусственный интеллект для управления бизнесом. Теперь компания покупает реальную фирму за 1 миллион долларов, чтобы проверить, сможет ли ИИ полностью заменить директора .

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