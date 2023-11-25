Американская Nvidia предупредила о переносе поставок чипов из ИИ в Китай

Ранее ожидалось, что Nvidia выпустит новые чипы искусственного интеллекта уже 16 ноября.

Американская технологическая компания Nvidia сообщила своим клиентам в Китае, что старт производства новых чипов с искусственным интеллектом (ИИ), разработанных с учетом экспортных ограничений в КНР, будет отложен до первого квартала следующего года.

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Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два источника.

"Отложенный чип – это H20, самый мощный из трех чипов, ориентированных на Китай, которые Nvidia разработала с соблюдением новых экспортных ограничений США", – отмечается в сообщении.

Ранее ожидалось, что Nvidia выпустит новые чипы искусственного интеллекта уже 16 ноября.

Источники издания сообщают, что теперь речь может идти о сроках поставок не ранее февраля-марта следующего года. При этом уточняется, что H20 задерживается из-за проблем, возникших у производителей серверов при интеграции чипов.

Напомним, ранее сообщалось, что искусственный интеллект на YouTube позволит создавать музыкальные треки.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина поддержала декларацию о безопасности применения ИИ.

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