Американские ученые нашли антитело, которое борется со всеми опасными мутациями коронавируса: подробности

Антитела протестировали на грызунах.

Специалисты медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе, что в США, нашли антитело, которое способно нейтрализовать все известные мутации коронавируса.

Об этом информирует официальный сайт вуза.

Американские ученые изучили 43 образца и проанализировали, насколько они предотвращают заражение SARS-CoV-2 в чашке Петри. Потом девять самых мощных антител протестировали на грызунах, после чего снова отобрали самые эффективные.

Выяснилось, что антитело под название SARS2-38 может бороться с распространенными вариантами коронавируса, в том числе "Дельта" и даже "Йота", а также - редкими мутациями. По словам авторов исследование, антитело присоединяется к той части спайкового белка вируса, которая остается неизменной. Среди уникальных свойств выявленной частицы — высокая способность нейтрализации при низкой концентрации, а также воздействие на все варианты возбудителя инфекции.

Подчеркнем, что антитела против COVID-19 остаются стабильными или даже повышаются в течение семи месяцев после заболевания.

Об это пишет журнал Nature Comunications.

Исследования проводил Барселонский институт глобального здоровья. В нем участвовали 578 человек, которые заразились коронавирусом и перенесли его бессимптомно или в легкой форме. На протяжении семи месяцев после болезни у них брали пробы крови - проверяли уровень и тип антител, а также наличие антител коронавирусам, которые вызывают болезнь.

Ученые считают, что вне зависимости от возраста и пола количество антител остается стабильным.

Ранее в ВОЗ рассказали об опасности мутации COVID-штамма "Йота".

Напомним, ранее Виктор Ляшко сообщил, что срок действия COVID-сертификата в Украине могут продлить.

Заметим, что в Одессе в оздоровительном центре "Молодая гвардия" коронавирусом заболели сразу почти полсотни детей. В областном Департаменте здравоохранения отмечают, что распространение болезни происходит очень быстро, ведь за сутки количество больных увеличилось вдвое. В лагере проводят дезинфекцию. Сделали ПЦР-тесты всех, кто сейчас находится на оздоровительной смене.

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