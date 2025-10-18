ТСН в социальных сетях

Наука и IT
274
1 мин

Американский генерал принимает решения по совету ChatGPT — Business Insider

Решения в будущих боевых действиях, возможно, придется принимать быстрее, чем могут мыслить люди.

Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
К ChatGPT обращаются за помощью генералы

К ChatGPT обращаются за помощью генералы / © Pixabay

Главнокомандующий армии США в Южной Корее генерал-майор Уильям Хэнк Тейлор признался, что экспериментирует с генеративными чат-ботами на базе искусственного интеллекта, чтобы улучшить процесс принятия решений.

Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на его заявление на пресс-конференции.

По словам американского генерала они с ChatGPT стали «очень близкими в последнее время».

Тейлор сказал, что использует эту технологию, чтобы исследовать, как искусственный интеллект принимает решения, которые влияют не только на него, но и на тысячи солдат, которыми он руководит.

При этом генерал признал, что успевать за темпами стремительно развивающихся технологий является постоянным вызовом.

«Как командир, я хочу принимать лучшие решения. Я хочу убедиться, что принимаю решения в нужное время, чтобы иметь преимущество», — подчеркнул Тейлор.

Издание отметило, что американские военные используют искусственный интеллект, осознавая, что решения в будущих боевых действиях, возможно, придется принимать быстрее, чем могут мыслить люди.

Напомним, ранее ученые обнародовали тревожный прогноз: искусственный интеллект (ИИ) может обмануть людей и заставить их собственноручно создать армию роботов, способную уничтожить человечество. Эксперты оценивают вероятность такого конца в 95-99,5%.

274
