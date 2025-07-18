Аметист "достойный герцога": во время раскопок в Польше нашли уникальное украшение

Найденное археологами украшение с великим аметистом могло украшать одежду знатного лица / Иллюстративное изображение

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Около 600 лет назад аристократ, посещавший средневековый замок , вероятно, потерял изящное украшение. Недавно археологи вытащили уникальный аметист, оправленный в позолоченное серебро, из ила старого рва у замка.

Об этом сообщает издание Live Science.

«Я считаю, что предмет вначале был частью броши или, что менее вероятно, короны или диадемы, что делает его таким уникальным в контексте средневекового поселения», – рассказал Лех Марек, археолог Вроцлавского университета в Польше.

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Средневековые украшения часто находят в кладах или гробницах. Но эта находка была обнаружена в более «повседневной» ситуации, вероятно, утерянная кем-то, кто путешествовал в замк Кольно или из него.

История замка Кольно и анализ находки

Замок Кольно был основан в начале 13 века как крепость и герцогский дворец. Он также служил таможней и контролировал транспортировку древесины. В 1443 году замок Кольно был сожжен и разрушен во время гражданских войн в Силезии.

В 2010 году Марек и его команда приступили к археологическим раскопкам в разрушенном замке, обнаружив военные артефакты, кавалерийские предметы и керамику, типичные для 14-го и 15-го веков.

Благодаря анализу, определяющему молекулярный состав вещества, драгоценный камень был идентифицирован как аметист. Рентгенофлуоресцентный анализ показал, что металлические части были серебряными и золочеными.

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Символизм аметиста и аристократическое происхождение

«Из-за своего символического значения, доступности и эстетических качеств аметисты были популярны в средневековый период», — сказал Марек.

Найденное украшение, вероятно, было брошью, «достойной герцога» / Фото: Lech Marek; CC BY 4.0

Средневековый фольклор предполагает, что аметисты могли защищать своего владельца от опьянения, яда, подагры, плохих снов, измены, обмана, плена, слепоты, колдовства и удушения. Они могли также символизировать веру, скромность и мученичество.

«В изящной средневековой игре символов выбор драгоценных камней для украшений всегда имел более глубокую причину. Если считалось, что драгоценность заряжена сверхъестественными силами, то ее ценность быстро росла», — пояснил археолог.

Неизвестно, кто именно потерял этот драгоценный камень или как это произошло, но исследователи не сомневаются, что этот человек вел аристократический образ жизни. Подобные драгоценности в схожих оправах были найдены на высококачественных украшениях того периода. Однако аметист из замка Кольно необычен, поскольку это украшение высокого статуса, достойное герцога, которое, вероятно, было потеряно во время очень обыденной деятельности несколько веков назад.

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Напомним, в Китае была найдена уникальная коллекция инструментов в возрасте около 300 тысяч лет. Находка ученых меняет представление о древних гомининах, живших на территории Китая.