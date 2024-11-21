Амулет убийцы демонов подтверждает недостающий раздел Библии: сенсационная находка археологов

Редкий амулет в возрасте 1600 лет, найденный археологами в Турции, содержит изображение побеждающего дьявола Соломона. Эта находка может подтверждать изъятые из канонической Библии стихи, в которых утверждается, что царь Соломон обладал властью над демонами.

Об этом сообщает Daily Mail.

Раздел, который не вошел в Библию из-за ударения магии и демонологии, называется "Завет Соломона". Он начинается с того, что архангел Михаил дарит Соломону магическое кольцо, чтобы вызывать, допрашивать и контролировать демонов.

Бронзовая подвеска, найденная среди руин военного сооружения в древнем городе Адрианополисе, кроме изображения Соломона, имеет древнегреческую надпись "Наш Господь победил дьявола".

Это может свидетельствовать о том, что воин, носивший этот амулет, верил в силу Соломона побороть демонические силы.

На обороте амулета были также имена четырех святых ангелов: Азраила, Гавриила, Михаила и Израфила, что подтверждает представление о том, что амулет использовался как символ защиты.

Доктор Эрсин Челикбаш с кафедры археологии факультета литературы Университета Карабюк отметил, что подобных находок в этой местности не было.

“Эта подвеска, которая использовалась в качестве амулета, привлекает внимание надписями с обеих сторон и изображением на ней. На амулете изображен пророк Соломон на коне с копьем, побеждающим дьявола. Соломон является важной фигурой во всех трёх священных религиях. Хотя он упоминается как правитель в Торе и Святой Библии, он также принимается как пророк в исламе», – сказал он.

Ангелы, упомянутые на оборотной стороне кулона, также принадлежат к разным религиям.

Азраил является ангелом смерти в исламе и отвечает за перенесение душ умерших в загробную жизнь. Исрафил известен как архангел, трубивший, чтобы сигнализировать о Дне Воскресения. Гавриил и Михаил известны в христианской вере, причем первый был посланником Бога, а второй известен как духовный воин в битве добра со злом.

Доктор Челикбаш и его команда полагают, что кулон был христианским артефактом.

Напомним, ранее ученые заявили, что разобрались в том, как Иисус Христос совершил одно из своих самых известных чудес.

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