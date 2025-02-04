Анализ инфракрасного излучения раскрыл новые загадки Вселенной

Ученые расширяют поиск внеземной жизни, исследуя не только радиосигналы, но и другие техносигнатуры, в частности мегаструктуры, например сферы Дайсона.

Об этом пишет издание Phys.org.

Шведский проект "Гефестос" под руководством профессора Эрика Закриссона ищет такие объекты, а команда из Манчестерского университета проверила несколько потенциальных кандидатов.

Сферы Дайсон – это гипотетические мегаструктуры, которые могут захватывать энергию звезд. Одним из их признаков может быть инфракрасное излучение, вызванное тепловыми процессами. Однако пылевые диски вокруг звезд могут вызвать подобный эффект.

Команда исследователей проверила 7 кандидатов, отобранных "Гефестосом" и использовала данные европейских радиоастрономических сетей VLBI и e-MERLIN. Оказалось, что три из них имеют радиоаналоги в астрономических базах и, вероятнее всего, являются активными ядрами галактик (AGN), а не искусственными мегаструктурами.

Если бы эти сигналы происходили от цивилизаций, они образовывали бы кластер, а не были случайно разбросанными. Исследователи предполагают, что источниками излучения являются горячие галактики, скрытые пылью.

Тем не менее, шесть кандидатов остаются невыясненными, что свидетельствует о необходимости дальнейших исследований.

Напомним, ранее астрономы обнаружили две каменистые планеты, вращающиеся вокруг разных звезд. Они схожи по составу на Землю и почти такого же размера.

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