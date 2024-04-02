Андрей «Ghostik» Кадык – новый киберспортивный посол FAVBET

Украинская iGaming-компания FAVBET продолжает привлекать к сотрудничеству киберспортсменов и стримеров, производящих качественный украиноязычный контент. Сегодня FAVBET с радостью представляет своего нового киберамбассадора Андрея «Ghostik» Кадыка.

Андрей — известная личность в украинском киберспортивном комьюнити. В прошлом он профессионально и достаточно удачно играл в Dota 2, а сегодня является одним из самых популярных украиноязычных стримеров по этой дисциплине и регулярно комментирует ведущие мировые турниры.

Среди крупнейших профессиональных достижений Ghostik-а - 7-8 место на The International 2017, 5-6 на Asia Championships 2017, победа на ROG Masters 2017, а также призовые места и победы на нескольких других Tier 2 и 3 турнирах.

Сейчас Андрей в первую очередь сосредотачивается на работе стримера и комментатора. Он был среди первых Twitch-стримеров Dota 2, перешедших на украинский во время трансляций, а после начала полномасштабного вторжения даже закрыл свой русскоязычный YouTube-канал на 52 тысячи подписчиков.

С 2022 года на своих стримах Андрей регулярно устраивает сборы на нужды ВСУ и рассказывает о войне в Украине международному сообществу. За два года его трансляции было собрано более 20 млн. гривен в поддержку украинской армии.

«Мы гордимся позицией Андрея и очень рады видеть его в нашей команде киберамбассадоров. FAVBET будет продолжать поддерживать авторов крутого контента на украинском языке, а также киберспортсменов, достойно представляющих Украину на международной арене. Ghostik, поздравляем внутри игры», — прокомментировали новое подписание в FAVBET.

Ghostik — уже третий представитель Dota 2 среди амбассадоров FAVBET. Ранее в этом году FAVBET также объявили о партнерстве с комментатором и стримером Романом «Skevich» Паскевичем, а в прошлом году начали сотрудничество с одним из самых титулованных украинских игроков Александром «XBOCT» Дашкевичем.

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