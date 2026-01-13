Аномалия, которая удивляет ученых: мертвая звезда создает ударную волну уже 1000 лет

Мертвая звезда создает ударную волну. Фото: ESO/K. Ilkiewicz и S. Scaringi

Астрономы зафиксировали необычную ударную волну, исходящую от белого карлика RXJ0528+2838, расположенного в 730 световых годах от Земли. По научным представлениям, мертвая звезда не способна генерировать такой мощный отток — однако он длится уже по меньшей мере тысячу лет.

Об этом сообщило издание Popular Science.

Обычно после исчерпания ядерного топлива звезда превращается в плотное, «тихое» ядро и почти не влияет на окружающее пространство. Поэтому открытие ударной волны, исходящей от белого карлика, стало неожиданностью для ученых.

Аномалию впервые заметили во время анализа снимков, сделанных телескопом Исаака Ньютона. «Мы нашли нечто невиданное ранее и, что еще важнее, совершенно неожиданное», — пояснила исследовательница Симона Скаринги из Университета Дарема.

RXJ0528+2838 находится в двойной системе с живой звездой, похожей на Солнце. В таких парах материал обычно перетекает на белый карлик, образуя вокруг него диск. Именно он запускает космические оттоки. Однако в этом случае диска не обнаружили — а ударная волна все равно существует.

Чтобы выяснить ее происхождение, ученые использовали спектроскоп MUSE на Очень Большом Телескопе Европейской южной обсерватории. Приборы подтвердили: ударная волна напрямую связана именно с белым карликом, а не со случайным пылевым облаком.

Исследователи также установили, что RXJ0528+2838 имеет сильное магнитное поле, способное перетягивать материал от звездного компаньона. Вероятно, именно оно запускает отток.

«Наше открытие показывает, что даже без диска эти системы могут создавать мощные оттоки, раскрывая механизм, который мы еще не понимаем, ставит под сомнение стандартное представление о том, как материя движется и взаимодействует в этих экстремальных двойных системах», — отметил ученый из польского Астрономического центра Николая Коперника Кристиан Илкевич.

Загадок вокруг этого невиданного ранее космического явления пока больше, чем ответов. В частности, магнитное поле белого карлика, которое Скаринги называет «таинственным двигателем», выглядит слишком слабым, чтобы образовывать мощную наблюдательную ударную волну. По нынешним оценкам, оно способно поддерживать отток лишь в течение нескольких сотен лет. Астрономы считают, что дальнейшие исследования могут пролить свет на открытие, которого никто не ожидал.

