Аномалия в Солнечной системе: телескоп "Хаббл" зафиксировал загадочный геометрический шторм над планетой

В атмосфере Сатурна обнаружили таинственный десятиугольный шторм / © Credits

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Недавно с помощью космического телескопа Хаббл международная команда ученых обнаружила над южным полюсом Сатурна огромную атмосферную волну в постоянно меняющейся форме десятиугольника . Это уникальное открытие стало первым в истории астрономии случаем фиксации масштабного правильного геометрического паттерна в южном полушарии газового гиганта.

Об этом сообщает научное издание Phys.org со ссылкой на официальные данные американского космического агентства NASA.

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Как астрономы обнаружили атмосферную аномалию

Это открытие стало возможным благодаря естественной смене времен года на Сатурне, постепенно вернувшей южный полюс планеты в зону видимости с Земли. Впервые загадочную волнистую полосу заметили астрономы-любители на наземных снимках в 2024 году , а дальнейшие фотографии позволили более четко очертить структуру десятиугольника.

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Впоследствии к работе привлекли космический телескоп Хаббл, обеспечивший непревзойденную четкость изображений в течение полных оборотов планеты без помех со стороны земной атмосферы. Проанализировав архивные фотографии программы OPAL, эксперты обнаружили первые слабые признаки зарождения этой десятиугольной структуры еще на снимках 2023 года .

Структура волны и отличия от гексагона

Зафиксированная волна расположена внутри одного из мощных струйных потоков Сатурна и вертикально простирается сразу через несколько атмосферных слоев . Позиция десятиугольника на снимках Габбла едва заметно смещается, поскольку камеры телескопа работают на разных длинах волн и исследуют разные высоты.

Эта формация очень напоминает знаменитый гексагон (шестиугольник) на северном полюсе, однако в отличие от стабильного северного явления новая южная волна продолжает активно усиливаться. Специалисты планируют продолжать наблюдение, чтобы выяснить причины внезапного появления десятиугольника и понять, превратится ли он в долгосрочную стабильную структуру.

Напомним, ученые давно подозревали, что на Сатурне могут идти дожди из настоящих алмазов . Теперь это предположение получило еще одно подтверждение.

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