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Категория
Наука и IT
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Аномальная тайна: в самой большой песчаной пустыне обнаружили следы 55 древних озер, но не людей

В Руб-эль-Хале обнаружили следы 55 древних озер. Однако там не было никаких следов древних людей.

Автор публикации
Фото автора: Александра Садовая Александра Садовая
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Самая большая в мире песчаная пустыня Руб-эль-Хали

Самая большая в мире песчаная пустыня Руб-эль-Хали / © Associated Press

Руб-эль-Хали или «Пустой квартал» простирается на 1000 километров (620 миль) бесконечного песка через Аравийский полуостров. Там были обнаружены отложения 55 древних озер. Однако самая большая в мире песчаная пустыня не имеет никаких следов древних людей.

Об этом пишет ScienceAlert.

Во время этих благоприятных периодов в Пустом квартале образовывались временные зеленые коридоры, по которым первобытные люди могли расселяться из Африки. В этом их поддерживали внезапно появлявшиеся жизненно важные воды древних озер, а впоследствии бесследно исчезли. Но в этих древних озерах есть нечто таинственное.

Команда исследователей прошла примерно 1500 километров Пустого квартала в поисках следов этих древних озерных отложений и признаков их поселения гоминидами.

В общей сложности они нашли доказательства древних озер в 55 из 125 исследованных мест, а предыдущие исследования датировали озерные отложения в регионе примерно 122 000-67 000 лет назад. Но никаких следов старых людей не было.

«Мы стояли на берегу одного древнего озера за другим, но не нашли ничего, созданного человеческими руками», — сказал геоархеолог Рудольф Дельмур из Венского университета в Австрии.

Десятилетиями исследователи выдвигали гипотезу, что существование древних, временных озер и соседних лугов в Руб-эль-Хали должно привлечь человеческие поселения, поскольку группы мигрировали из Африки, через Аравию и в Азию. Однако древним людям для установки лагеря нужно было больше, чем просто вода.

Из 125 обследованных локаций только на десяти были обнаружены залежи камня, пригодного для раскалывания и изготовления каменных орудий. Все эти места находились на периферии пустыни.

Центральный бассейн Руб-эль-Хали в основном состоит из карбонатных и эвапоритовых пород, непригодных для изготовления каменных орудий. По расчетам исследователей, на 57% территории доисторической Аравии, доступной для воды, не было пригодного каменного сырья.

Согласно расчетам исследователей, на 57% территории не хватало пригодного для изготовления орудий труда камня. Во многих из этих мест вода была широко доступна, поэтому распространение разбиваемого камня играло более заметную роль в определении мест поселения людей. Если в пустыне возникает озеро, это не непременно способствует созданию городка.

Ранее сообщалось, что в пустыне Руб-эль-Хали нашли город 5000-летней давности. Научные исследования подтвердили, что когда-то считалось легендой: под ее песками обнаружены остатки древней цивилизации, процветавшей на Аравийском полуострове тысячи лет назад.

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