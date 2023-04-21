Аномальная жара и новые рекорды температур: ученые испугали прогнозами по климату

2023 год может стать самым жарким в истории.

В 2023-2024 годах средняя температура воздуха в мире может установить новый рекорд из-за изменения климата и вероятного возвращения погодного явления "Эль-Ниньо".

Об этом пишет Reuters.

Во время действия феномена "Эль-Ниньо" дующие на запад вдоль экватора ветры замедляются, а теплая вода движется к востоку и вызывает высокую температуру на поверхности океана. "Эль-Ниньо" обычно ассоциируется с рекордными температурами на глобальном уровне.

Сейчас самым жарким годом считают 2016 год, который совпал с сильным "Эль-Ниньо". Впрочем, изменения климата приводили к волнам жары даже тогда, когда этого явления не было.

"Если "Эль-Ниньо" все-таки разовьется, есть большие шансы, что 2023 год будет жарче 2016-го, ведь мир нагревается и дальше, а люди продолжают сжигать ископаемое топливо", — рассказали в Институте Грантема Имперского колледжа Лондона.

Проблему климатического кризиса на Земле решит Луна: что предлагают ученые

Американские ученые предложили очень необычное решение по борьбе с глобальным потеплением. Они считают, что можно использовать лунную пыль для того, чтобы создать защитный "экран" вокруг Земли, который снизил бы уровень солнечного излучения. Но другие ученые скептически отнеслись к этой идее и считают, что нужно просто снизить использование ископаемого топлива, пишет The Guardian.

В мире растет количество смертей от жары

20-летнее исследование показало, что более 5 миллионов человек во всем мире умирают ежегодно из-за сильных жар или холодов, а количество смертей, связанных с жарой, растет, сообщает The Guardian.

Исследование показало, что 9,4% смертей в мире ежегодно связаны с влиянием жары или холода, что эквивалентно 74 дополнительным смертельным случаям на 100 000 человек.

Ученые проанализировали данные о смертности и погоде с 750 мест в 43 странах в период с 2000 по 2019 год и выяснили, что среднесуточная температура в этих местах увеличивалась на 0,26°C за десятилетие.

Исследование также показало, что за два десятилетия от холода умерло больше людей, чем от жары.

Профессор Университета Юмин Гуо говорит, что эта тенденция сохранится из-за изменения климата, а общий уровень смертности может возрасти.

"В будущем смертность от холода должна снижаться, но поскольку смертность от жары будет расти, это значит, что наступит переломный момент", — отметил Гуо.

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