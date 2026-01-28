Аномальная жара накроет Европу: какие страны станут непригодными для жизни без кондиционеров

Жара / © Associated Press

Климатологи из Оксфордского университета обнародовали тревожный прогноз: к 2050 году страны с традиционно умеренным и холодным климатом столкнутся с беспрецедентным ростом количества некомфортно жарких дней.

Об этом пишут «Новости Ю».

По данным исследования, если среднемировое потепление достигнет отметки в 2°C, что становится все более вероятным сценарием, Северная Европа превратится в зону аномальной жары.

Наибольший скачок температур ожидается не на юге, а именно в регионах, не привыкших к жаре. Моделирование показало шокирующие цифры роста количества тропических дней:

Ирландия: +230%;

Великобритания: +150%;

Канада: 100%.

Это создает критический вызов этим государствам, ведь их архитектура и энергосистемы проектировались для сохранения тепла, а не для охлаждения.

«Наше исследование показывает, что большинство изменений в потребностях охлаждения и обогрева происходят еще до достижения порога в 1,5 ° C», — подчеркнул доктор Хесус Лисана.

Какими будут последствия

По прогнозам ученых, к середине века почти 3,8 миллиарда человек (более 40% населения планеты) будут жить в условиях чрезмерной жары. Это окажет катастрофическое влияние на систему здравоохранения, сельское хозяйство и образование, а также спровоцирует новые волны климатической миграции.

Исследование базируется на реальных тенденциях, подтверждаемых статистикой. По данным Метеорологической службы Великобритании (Met Office), прошлый 2025 стал самым жарким за всю историю наблюдений в регионе.

Средняя температура достигла 10,09 ° C, что почти на градус превышает норму. Тройка самых теплых лет в истории наблюдений с 1884 года выглядит так: 2022, 2023 и 2025 годы.

«Этот очень теплый год отвечает ожидаемым последствиям изменения климата, вызванного деятельностью человека. Антропогенное потепление уже изменяет климат Великобритании», — констатировал доктор Марк Маккарти из Met Office.

Единственным шансом замедлить этот процесс ученые называют переход к устойчивому развитию и достижение нулевого уровня выбросов углерода.

Напомним, на фоне климатических изменений и температурных рекордов в мире активизировались дискуссии по геоинженерии — масштабному технологическому вмешательству в климатические процессы. Речь идет, в частности, об управлении солнечным излучением и удалении углекислого газа из атмосферы.

В то же время, ученые предостерегают от непредсказуемых последствий таких экспериментов, в частности рисков резкого изменения климата, геополитических конфликтов и этических проблем. Эксперты отмечают, что геоинженерия не устраняет первопричины глобального потепления, а эффективным путем остается сокращение выбросов и переход на возобновляемую энергетику.