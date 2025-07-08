Аномальная зона Млечного Пути: ученые раскрыли тайну расширения Вселенной

Млечный путь может быть расположен в огромной пустоте, что является аномальной зоной расширения Вселенной.

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Земля и вся наша галактика Млечный Путь могут находиться внутри загадочной гигантской пустоты, что заставляет космос расширяться здесь быстрее, чем в соседних регионах Вселенной.

Об этом пишет Phys.org.

"Напряжение Хаббла" и теория "локальной пустоты"

«Напряжение Хаббла» — это расхождение между измерениями скорости расширения Вселенной: данные, экстраполированные из далекой, ранней Вселенной, предполагают более медленное расширение, чем измерение ближайшей, недавней Вселенной. Доктор Индранил Баник из Университета Портсмута предложил возможное объяснение.

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"Потенциальным решением этого несоответствия является то, что наша галактика находится близко к центру большой локальной пустоты", - пояснил он.

По его словам, гравитация притягивала бы материю к внешней части пустоты с более высокой плотностью, что привело бы к ее опустошению со временем.

Характеристики пустоты и подтверждение теории

Чтобы эта идея была правдоподобной, Земля и наша Солнечная система должны находиться вблизи центра пустоты радиусом около миллиарда световых лет, плотность которой примерно на 20% ниже средней для Вселенной. Непосредственный подсчет галактик подтверждает эту теорию, поскольку плотность числа галактик в нашей локальной Вселенной ниже, чем в других регионах.

Существование такой большой и глубокой пустоты противоречиво, поскольку она не очень хорошо согласуется со стандартной космологической моделью, которая предполагает более равномерное распределение материи в таких больших масштабах.

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Однако новые данные, представленные доктором Баником на NAM 2025, показывают, что барионные акустические осцилляции (БАО) – «звук Большого Взрыва» – поддерживают идею локальной пустоты. По его словам, модель пустоты «приблизительно в сто миллионов раз вероятнее», чем модель без пустоты.

Следующим шагом для исследователей является сравнение их модели локальной пустоты с другими методами оценки истории расширения Вселенной, такими как космические хронометры.

Напомним, метеорит из Африки может перевернуть представление о рождении Солнечной системы. Исследование космических камней, найденных в Марокко, может пролить свет на то, как формировались планеты.