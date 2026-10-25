Аномальные сигналы с Марса: что обнаружили учёные в архивных данных NASA

Аппарат Viking 2 на Марсе / © Associated Press

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Новый анализ данных, полученных почти полвека назад посадочным аппаратом NASA Viking 2, выявил два аномальных сигнала, которые могли быть вызваны сейсмической активностью на Марсе. Исследователи полагают, что один из них, зафиксированный на 80-й марсианский день после посадки, скорее всего, был настоящим марсотрясением. В то же время учёные не исключают альтернативных объяснений.

Об этом сообщает издание IFLScience.

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Viking 2 зафиксировал два загадочных сигнала

В 1975 году НАСА отправило на Марс два посадочных аппарата — Viking 1 и Viking 2. Они должны были, в частности, помочь изучить геологическое строение Красной планеты и обнаружить возможные признаки жизни. Для этого оба аппарата были оснащены сейсмометрами, которые должны были регистрировать колебания марсианской поверхности.

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Однако эксперимент столкнулся с техническими трудностями. Сейсмометр Viking 1 не удалось должным образом развернуть, тогда как прибор Viking 2 работал, но был установлен на корпусе самого посадочного аппарата.

Такое расположение имело существенный недостаток: прибор был чрезвычайно чувствителен к марсианскому ветру. Из-за этого в записях появлялось много посторонних колебаний, которые затрудняли обнаружение настоящих сейсмических событий.

Как отмечает IFLScience, исследователи повторно проанализировали старые записи с учетом знаний, полученных в ходе более поздних миссий. Они обнаружили два сигнала, зафиксированные на 53-м и 80-м соле — так называют марсианские сутки. Оба имели характеристики, схожие с сигналами землетрясений на Земле и марсотресений, зарегистрированных более современными приборами.

Почему ученые считают один из сигналов марсотрусом

Наиболее убедительным исследователи считают сигнал, записанный на 80-й сол. Он возник ранним утром — примерно через 20 минут после того, как Viking 2 зафиксировал низкую скорость ветра.

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Кроме того, сигнал был значительно мощнее обычных колебаний, вызванных марсианским ветром. Он выделялся даже на фоне дневных записей, когда шум ветра обычно был сильнее.

По оценке исследовательской группы, форма волны этого сигнала имеет заметное сходство с записями землетрясений в Калифорнии и марсотресений, которые позже обнаружил аппарат NASA InSight.

В то же время окончательно определить происхождение сигнала не удалось. Среди альтернативных объяснений учёные называют удалённый тектонический марсотрус или падение метеорита. Поэтому вывод о сейсмическом происхождении события остаётся вероятным, но не окончательно доказанным.

Что современные миссии рассказали о недрах Марса

Гораздо лучше изучить сейсмическую активность Марса удалось благодаря миссии NASA InSight, которая прибыла на планету в 2018 году. В отличие от Viking 2, её сейсмометр установили непосредственно на поверхности и защитили специальным экраном от ветра.

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К моменту завершения миссии в 2022 году прибор зарегистрировал 1319 марсотресений. Эти наблюдения подтвердили, что Марс является сейсмически активной планетой.

Анализ сейсмических волн помогает учёным исследовать внутреннее строение планеты, в частности размеры и состав её ядра, мантии и коры. Эти данные также позволяют лучше понять, как Марс отдает тепло из недр и как он менялся на протяжении миллиардов лет.

На что может указывать эта аномалия?

По данным исследователей, место, которое удалось определить для события на 80-й сол, расположено в районе обширных северных равнин Марса. Оно пересекается с обширной областью, которую связывают с сезонными марсотресениями, зафиксированными миссией InSight.

Это может свидетельствовать о наличии обширной сейсмически активной области за пределами Cerberus Fossae — региона, где ранее было обнаружено значительное количество марсотрусов.

Если сейсмическое происхождение сигнала Viking 2 подтвердится, он поможет дополнить историю сейсмической активности Марса наблюдениями, сделанными задолго до современных исследовательских миссий.

Напомним, что после нескольких лет наблюдений учёные смогли объяснить происхождение большинства марсотрусов. Однако отдельная группа подземных толчков до сих пор не укладывается ни в одну из известных теорий.

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