Антарктида эпохи динозавров была покрыта тропическими лесами: ученые нашли крохотное доказательство

В Антарктиде исследователи впервые нашли янтарь, что свидетельствует о существовании тропических лесов вблизи Южного полюса миллионы лет назад.

Если бы вдруг можно было перенестись в Западную Антарктиду эпохи динозавров, то мы бы не увидели мощного ледяного покрова на самом южном континенте Земли. Вместо этого мы оказались бы в густом, болотистом лесу, где среди цветов, папоротников и хвойных деревьев жужжат насекомые. И теперь у исследователей есть доказательства существования тропических лесов в Антарктиде.

Об этом пишет Science Alert.

Ученые из Германии и Великобритании впервые обнаружили в Антарктиде янтарь — окаменевшую "кровь" древних хвойных деревьев, которые росли там между 83 и 92 миллионами лет назад.

Наряду с окаменелостями корней, пыльцой и спорами янтарь является одним из лучших на сегодня доказательств того, что в середине мелового периода вблизи Южного полюса существовали болотистые тропические леса и что в этой доисторической среде преобладали хвойные деревья, похожие на леса, растущие сегодня в Новой Зеландии и Патагонии.

Находка янтаря в Антарктиде доказывает, что в то далекое время среда обитания на континенте была достаточно теплой и влажной, чтобы там могли расти хвойные деревья. Очевидно, что в середине мелового периода этим деревьям пришлось приспособиться, чтобы пережить полярную ночь, которая длится несколько месяцев.

До этого открытия ученые находили залежи янтаря мелового периода в Австралии и Новой Зеландии, но место последней находки оказалось гораздо ближе к Южному полюсу.

"Было очень волнительно осознавать, что в какой-то момент своей истории на всех семи континентах были климатические условия, позволяющие выживать деревьям, производящим смолу. Наша цель сейчас — узнать больше о лесной экосистеме — сгорела ли она, сможем ли мы найти следы жизни в янтаре. Это открытие позволяет совершить путешествие в прошлое еще одним, более прямым путем", — говорит морской геолог Иоганн Клагес из Института Альфреда Вегенера в Германии.

Ученые находят окаменелую древесину и листья в Антарктиде с начала 19 века, но многие из этих открытий датируются сотнями миллионов лет назад, когда существовал южный супер континент Гондвана. Поскольку Антарктида дрейфовала от Австралии и Южной Америки к южному полюсу, не совсем ясно, что случилось с ее лесами.

В 2017 году исследователи провели бурение морского дна вблизи Западной Антарктиды и обнаружили исключительно хорошо сохранившиеся свидетельства существования этих давно утраченных мест обитания.

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После нескольких лет анализа Клагес и группа исследователей объявили в 2020 году, что они нашли сеть окаменелых корней, которые датируются серединой мелового периода. Под микроскопом они также обнаружили доказательства пыльцы и спор.

Это же бурение предоставило конкретные доказательства того, что в Антарктиде когда-то существовали деревья, производящие смолу. В слое аргиллита длиной 3 метра исследователи нашли несколько крошечных кусочков полупрозрачного янтаря размером всего от 0,5 до 1,0 миллиметра.

Меловой период был одним из самых теплых периодов в истории Земли, и вулканические отложения, обнаруженные в Антарктиде и близлежащих островах, свидетельствуют о частых лесных пожарах в это время. Вероятно, янтарь сохранился и окаменел, потому что высокий уровень воды быстро покрыл древесную смолу, защитив ее от ультрафиолетового излучения и окисления. Похоже, что янтарь даже содержит крошечные кусочки древесной коры, но для подтверждения этого необходимы дополнительные анализы.

Таким образом, постепенно, по крупицам, ученые собирают картину того, как выглядели леса Антарктиды и как они функционировали около 90 миллионов лет назад.

Напомним, самый большой ледниковый период на Земле превратил всю планету в "снежок". Ученые нашли доказательства, что в далеком прошлом ледники покрывали Землю даже на экваторе.

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