Антарктида хранила это 1,2 миллиона лет - ученые начали уникальное исследование (фото)

Антарктида / © Pixabay

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В немецком городе Бремерхафен, что в федеральной земле Бремен, развернулось уникальное исследование, которое обещает пролить свет на загадки далекого климатического прошлого Земли.

Об этом сообщает BILD.

В лабораториях Института Альфред-Вегенера ученые работают с фрагментом планеты, который был заморожен более миллиона лет назад — речь идет о ледовом керне длиной 2,8 километра, который стал настоящим «архивом» истории климата.

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Этот узкий цилиндр диаметром всего 10 сантиметров был добыт в рамках международного научного проекта в Антарктиде в период с 2019 по 2021 год. Лед извлекали из глубины на высоте более 3200 метров над уровнем моря, где температура порой опускается ниже -70 °C. Такого образца еще никогда не было в распоряжении ученых — ни по возрасту, ни по глубине.

Доставку этого хрупкого, но бесценного материала осуществили в условиях сурового холода: более 700 специальных контейнеров со льдом транспортировали при -50 °C. В Бремерхафене его теперь осторожно режут и готовят к анализу в лаборатории при температуре -18 °C. По словам исследователей, это только начало длительного, кропотливого процесса.

© Bild

Ученые надеются, что этот уникальный керн даст ответы на один из ключевых вопросов климатологии: почему примерно миллион лет назад ледниковые периоды стали возникать не каждые 41 000 лет, как раньше, а каждые 100 000. Изучение такого изменения цикличности — важный шаг к пониманию не только прошлого климата, но и того, какие изменения могут ждать нас в будущем.

«Понимание периодичности ледниковых циклов важно не только с научной точки зрения, но и для прогнозирования будущего нашей планеты», — объясняет гляциолог, профессор Франк Вильхельмс.

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Его коллега, профессор Паскаль Болебер, подчеркивает, что исследовательская команда применяет все доступные методы — от структурного анализа до химических исследований. По его словам, к этому моменту команда готовилась годами.

Особого внимания заслуживает еще одно открытие: в нижних слоях льда ученые обнаружили следы материковой породы — вероятно, самого грунта Антарктиды. «Этот слой выглядит так, будто он лежал прямо на твердой поверхности. Мы считаем, что это и есть основа континента. И сейчас мы имеем шанс узнать, когда именно Антарктиду покрыл лед», — отмечает профессор Вильхельмс.

Первые научные результаты ожидаются примерно через год.

Напомним, ранее мы писали о том, что из глубин Антарктиды ученые зафиксировали неизвестные радиосигналы. Радиоволны шли с глубины примерно под 30-градусным углом к горизонту. Это чрезвычайно нетипично.

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