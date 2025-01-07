Антарктида может превратиться в "огненную землю" – ученые предупредили о новой опасности 

Более 100 вулканов скрываются под поверхностью Антарктиды. Новые исследования показывают, что таяние ледяного щита может спровоцировать их извержение.

Под ледяным щитом Антарктиды скрывается огромная сила, которая однажды может вырваться наружу в ответ глобальное потепление климата. Речь идет о гигантском вулкане Эребус и еще по крайней мере сотне менее заметных вулканов, расположенных в Антарктиде.

Об этом пишет Live Science.

Большинство этих вулканов расположено на западном побережье Антарктиды. Некоторые из них возвышаются над поверхностью континента, но в основном вулканы спрятаны на глубине нескольких километров под антарктическим ледяным щитом.

Изменение климата приводит к таянию ледяного покрова, что повышает уровень мирового океана. Уменьшение толщины ледяного щита также уменьшает давление на поверхность самого холодного континента планеты, что ведет к увеличению активности подледниковых вулканов.

Международная команда ученых провела 4000 компьютерных симуляций, чтобы изучить, как потеря ледяного покрова влияет на вулканы Антарктиды. Исследователи обнаружили, что постепенное таяние может увеличить количество и силу подледниковых извержений.

"Причина в том, что из-за таяния льда уменьшается давление на магматические очаги под поверхностью, заставляя сжатую магму расширяться. Это расширение увеличивает давление на стенки магматического очага и может привести к извержениям", – говорится в статье.

Некоторые магматические очаги также содержат обильные количества летучих газов, которые обычно растворяются в магме. По мере охлаждения магмы и снижения давления горных пород эти газы вырываются из раствора, как углекислый газ из только что открытой бутылки с газировкой, увеличивая давление в магматическом очаге. Это означает, что тающий лед может ускорить начало извержения подледникового вулкана.

Извержения подледниковых вулканов могут быть не видны на поверхности, но они могут иметь последствия для ледяного покрова. Тепло от этих извержений может усилить таяние льда глубоко под поверхностью и ослабить лежащий выше ледяной покров. Это еще больше понизит давление на магматические очаги и усилит дальнейшие извержения вулканов.

Авторы исследования предупредили, что это медленный процесс, который может длиться сотни лет. Но в теории, если механизм уже запущен, то его вероятно уже нельзя остановить, даже если людям удастся остановить глобальное потепление.

"Ледяной щит Антарктиды был намного толще во время последнего ледникового периода, и вполне возможно, что тот же процесс разгрузки и расширения магмы и газа мог способствовать прошлым извержениям", – отметили авторы исследования.

Напомним, обрушение гигантского ледника Туэйтса в Антарктиде, который называют "ледником Судного дня" из-за его потенциала повысить уровень мирового океана более чем на два фута (0,6 м), вряд ли произойдет еще в этом столетии. Тревожное заключение Межправительственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК) ООН єксперты поставили под сомнение.

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