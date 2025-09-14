ТСН в социальных сетях

Антарктида нагревается быстрее, чем считалось: ученые бьют тревогу из-за последствий для мира

Исследователи выяснили, почему Антарктида нагревается быстрее других регионов планеты.

Таяние ледников Антарктиды может ускориться / © Pixabay

Изменения в океане ускоряют таяние ледников в Восточной Антарктиде. А именно центральные ее районы нагреваются гораздо быстрее, чем предполагали климатические модели.

Об этом говорится в новом исследовании.

Ученые обнаружили, что средняя годовая температура во внутренних частях континента растет на 0,45-0,72 ° C за десятилетие, что превышает глобальные тенденции.

Японские ученые из Университета Нагои объясняют: причина кроется в переменах южной части Индийского океана. Там теплые течения усиливают температурные контрасты, которые провоцируют сильные штормы и изменения циркуляции атмосферы. Как следствие — теплый воздух из средних широт проникает глубоко вглубь Антарктиды.

Ранее большинство климатических данных получали со станций вдоль побережья. В центральных районах континента работают лишь несколько метеостанций, так что процессы в глубине материка оставались почти неизвестными. Использование автоматических станций позволило восполнить этот пробел.

Антарктида нагревается: что это значит для мира

Современные климатические модели не учитывают этот механизм нагрева, поэтому прогнозы таяния ледников и повышение уровня океана могут быть существенно заниженными. Если потепление дойдет до побережья, процесс разрушения антарктических ледников может резко ускориться.

