Антарктида не всегда была ледяной пустыней: ученые объяснили, откуда взялся лед

Антарктида / © unsplash.com

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Антарктида сотни миллионов лет назад выглядела совершенно иным. Климат был теплым и влажным, а континент был покрыт растительностью и населен разнообразными животными. Однако около 34 миллионов лет назад ситуация резко изменилась — над Восточной Антарктидой начали формироваться ледники.

Новое исследование, опубликованное в журнале Science, предполагает, что причиной этого могли быть не только климатические изменения, но и более давние геологические процессы.

Работу возглавил ученый из Университета Саутгемптона Томас Гернон.

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Что запустило большое оледенение Антарктиды

Происхождение Восточноантарктического ледового щита давно остается одной из главных загадок геологии. Исследователи пытались понять, как он возник, рос и стал стабильным.

«Начало, рост и стабилизация Восточноантарктического ледового щита — это очень важная проблема, которая, по моему мнению, до сих пор недостаточно хорошо понятна», — сказал геолог Джон Гудж из Университета Миннесоты в Дулуте.

Новое исследование предлагает объяснение, связанное не только с климатом, но и с поднятием суши, вызванным рифтингом в юрский период — примерно 201–143 миллиона лет назад.

Именно эти процессы, по мнению авторов, впоследствии создали высокогорную область, которая спустя десятки миллионов лет стала идеальным местом для накопления льда.

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«Около 50 миллионов лет назад произошли значительные изменения в высокогорьях из-за поднятия суши. Возможно, именно тогда внутренняя часть Антарктиды стала гораздо более склонна к формированию ледового щита», — пояснил Томас Гернон.

Африка помогла найти ответ

Интересно, что исследователи поначалу не пытались разгадать тайну антарктического льда. Гернон изучал, имеет ли геологическая история Антарктиды нечто общее с южной частью Африки.

В предварительном исследовании 2024 года его команда показала, что высокие плато и крутые уступы Южной Африки сформировались под влиянием так называемых мантийных волн. Они возникли при распаде Гондваны.

Такие волны распространяются под континентами от зон рифтинга и постепенно «снимают» материал с нижней части литосферы. В результате остающиеся сверху породы поднимаются.

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«Когда части континента отделяются, поверхность реагирует — происходит поднятие и эрозия», — отметил Гернон.

Антарктида оказалась похожей на Африку

Когда ученый сравнил карту рельефа Антарктиды с Южной Африкой, его удивило сходство.

Район Земля Королевы Мод имеет крутой уступ, переходящий в большое повышенное плато. Это плато, в свою очередь, связано с горами Гамбурцева — скрытым горным хребтом подо льдом.

Именно этот позвоночник давно считается одним из наиболее вероятных мест, где мог зародиться Восточно-Антарктический ледовый щит.

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«Я не мог поверить своим глазам. Я подумал: это выглядит точно как Африка», — признался Гернон.

Поднятие гор подготовило Антарктиду к оледенению.

Команда создала компьютерную модель распада Гондваны. Она показала, что мантийные волны могли постепенно изменять рельеф Восточной Антарктиды в течение десятков миллионов лет. Полученный в модели ландшафт оказался очень похож на современный рельеф Антарктиды.

Самое важное, что поднятие было сосредоточено именно в районе гор Гамбурцева.

Дополнительные модели показали: когда эти горы достигли достаточной высоты, снег и лед начали скапливаться между вершинами в течение всего года.

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Это могло запустить цепную реакцию: больше льда — более низкая температура — еще большее накопление льда.

По оценкам исследователей, этот процесс мог начаться уже около 40 миллионов лет назад, то есть раньше, чем считали большинство ученых.

Почему Антарктида покрылась льдом раньше Арктики

Исследование также помогает объяснить, почему Антарктида обледенела значительно раньше Арктики, хотя оба полюса переживали всеобщее глобальное похолодание.

«Мы считаем, что причина в том, что Антарктида поднималась и создавала обширные высокогорные области», — объяснил Гернон.

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Именно эти высокие участки дали ледовому щиту своеобразную «фору», которой Арктика не имела.

Джон Гудж, ознакомившийся с результатами исследования, назвал аргументацию авторов убедительной.

«Статья очень убедительно показывает, что именно эта тектоническая реакция, которая развивалась в течение десятков миллионов лет, привела к ситуации, когда высокогорная местность достигла критической высоты и смогла постоянно удерживать лед», — сказал он.

Окончательные ответы скрыты под льдом

Чтобы окончательно проверить гипотезу, ученым следует исследовать литосферу под горами Гамбурцева.

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Однако это очень сложно, ведь позвоночник похоронен под толстым слоем антарктического льда.

Предыдущие исследования ледниковых обломков уже частично поддерживают новую модель, но ценную информацию могли бы дать глубокие буровые работы непосредственно под льдом.

«При условии такого бурения и последующей международной научной поддержки мы могли бы узнать гораздо больше», — подытожил Томас Гернон.

Напомним, эксперты также назвали самые загадочные места на Земле, где еще не бывало человека. Среди них они назвали неисследованные пещеры, горы и арктические глубины.

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